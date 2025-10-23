സെമി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യന് വനിതകള് ഇന്നിറങ്ങും; നിര്ണായക പോരാട്ടത്തില് ന്യൂസിലന്ഡിനെ നേരിടും, ഭീഷണിയായി മഴ
ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് മുംബൈയിലാണ് മത്സരം തുടങ്ങുക.
Published : October 23, 2025 at 1:01 PM IST
ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് നിര്ണായക പോരാട്ടം. സെമി പ്രതീക്ഷകളുള്ള ന്യൂസിലന്ഡ് ആണ് എതിരാളികള്. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് മുംബൈയിലാണ് മത്സരം തുടങ്ങുക. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തോൽവികൾക്ക് ശേഷം, സെമി ഫൈനലിലെത്താൻ ഹർമൻപ്രീതിന്റെ ടീമിന് ഇനി ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിക്കണം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നീ ടീമുകൾ ഇതിനകം തന്നെ സെമിഫൈനലില് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ന്യൂസിലൻഡും ശ്രീലങ്കയും നാലാം സ്ഥാനത്തിനായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും സെമി മത്സരത്തില്നിന്ന് പുറത്തായി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ, ബംഗ്ലാദേശിന് ആദ്യ നാലിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത മങ്ങി.
സഹ ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്കയുടെ ആദ്യ നാലിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ്, കാരണം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനോട് തോറ്റതോടെ അവരുടെ സാധ്യത അവസാനിച്ചു. ലങ്കയ്ക്ക് ആറ് പോയിന്റുകള് മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ. എന്നാല് ശേഷിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച് എട്ട് പോയിന്റുമായി സെമി ഫൈനലിലെത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്കും ന്യൂസിലൻഡിനും അവസരമുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച നവി മുംബൈയിലെ ഡി.വൈ. പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് മത്സരം ഇരു ടീമുകൾക്കും ജീവന്മരണ പോരാട്ടമാണ്. വിജയിക്കുന്ന ടീം സെമിഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തുമെങ്കിലും, തോൽക്കുന്ന ടീം ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സെമിഫൈനലിൽ എത്താൻ, ഇന്ത്യ ഇന്ന് ന്യൂസിലൻഡിനെ മികച്ച മാർജിനിലും ഞായറാഴ്ച ബംഗ്ലാദേശിനേയും പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതുവരെ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും ഏതെങ്കിലും ഒരു മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ, നാലാം സ്ഥാനക്കാരനെ നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റെങ്കിലും, ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിലവിൽ മികച്ച നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് നേട്ടം. സെമിഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാൻ, ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെ വലിയ മാർജിനിൽ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും, അപ്പോൾ മാത്രമേ നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് മികച്ചതായിരിക്കൂ.
ടീം ഇന്ത്യ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ലോകകപ്പിൽ മികച്ച തുടക്കമാണ് കുറിച്ചത്. ശ്രീലങ്കയെയും പാകിസ്ഥാനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവരോട് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഞായറാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് നാല് റൺസിന്റെ ദയനീയ തോല്വിയാണ് നേരിട്ടത്. ഈ തോൽവി ടീം ഇന്ത്യയെയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെയും ഞെട്ടിച്ചു.
അതേസമയം ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയ 56 ഏകദിനങ്ങളിൽ 34 എണ്ണത്തിൽ കിവികൾ ജയിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ 22 മത്സരങ്ങളില് മാത്രമേ ജയം നേടിയിട്ടുള്ളു. ഇന്ത്യ നാല് പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില് നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. നാലു പോയന്റുള്ളു ന്യൂസിലന്ഡ് നെറ്റ് റണ് റേറ്റില് ഇന്ത്യക്ക് പിന്നില് അഞ്ചാമതും. മത്സരത്തിന് മഴ ഭീഷണിയുമുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മഴ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലന സെഷന് പൂര്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് മഴ അത്ര വലിയ പണി നല്കില്ല, കാരണം അതൊരു പോയിന്റ് നൽകുക മാത്രമല്ല, നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ന്യൂസിലൻഡിനേക്കാള് ഗണ്യമായി ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.
