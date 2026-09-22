കിരീടം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് പെൺപട; ശ്രീലങ്കയെ 147 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ സ്വർണം
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ്: ശ്രീലങ്കയെ തകർത്തുവിട്ട് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്ക് സ്വർണം
Published : September 22, 2026 at 2:31 PM IST
നിഷിൻ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രീലങ്കയെ ഫൈനലിൽ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം സ്വർണം നിലനിർത്തി. കൊറോഗി സ്പോർട്സ് പാർക്കിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങിയ ഇന്ത്യ 147 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വർണനേട്ടമാണിത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ, അന്ന് ഫൈനലിൽ നേരിട്ട അതേ ശ്രീലങ്കയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇത്തവണയും കിരീടം നിലനിർത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ വനിതാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെയും വനിതാ ടി20 ഫൈനലിലെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറായ 216/3 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ 69 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാക്കി ഈ വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം ഏഴായി ഉയർന്നു.
Back-to-back 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 🏅— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Congratulations to #TeamIndia on clinching a 2️⃣nd consecutive Gold Medal in women's cricket at the #AsianGames 🇮🇳👏
Scorecard ▶️ https://t.co/DVlhLBajxB pic.twitter.com/AAkS0VDUKh
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ട്
45 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 7 സിക്സറുകളും 5 ഫോറുകളുമടക്കം 79 റൺസ് നേടിയ സ്മൃതി മന്ദാനയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന് കരുത്തായത്. ഈ ഇന്നിങ്സോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 11,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടവും മന്ദാന സ്വന്തമാക്കി. സെമിയില് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഷഫാലി വർമ്മ ഫൈനലിലും മികച്ച ഫോം തുടർന്ന് 29 പന്തിൽ 48 റൺസ് നേടി. അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച റിച്ചാ ഘോഷ് 22 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 49 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയെ ചരിത്ര സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു. ഭാരതി ഫുൽമാലി 7 റൺസെടുത്തു. ഇന്ത്യ കുറിച്ച 216 റൺസ്, 2023 ഹാങ്ഷൗ ഗെയിംസിൽ മംഗോളിയക്കെതിരെ ഹോങ്കോങ് നേടിയ 202 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് തകർത്തത്.
𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗪𝗢𝗠𝗔𝗡 𝗧𝗢 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 1️⃣1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗥𝗨𝗡𝗦 🌟— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Smriti Mandhana with another magnificent milestone to her name 🫡
Updates ▶️ https://t.co/x367kJHmrc#TeamIndia | #AsianGames pic.twitter.com/QJ3B4hYXYh
തകർന്നടിഞ്ഞ് ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്റിങ് നിര
217 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തുടക്കം മുതൽക്കേ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ദീപ്തി ശർമ്മ 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങി. ഷഫാലി വർമ്മ, ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ, ശ്രീ ചരണി എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം പങ്കിട്ടു. ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ചാമരി അത്തപ്പത്തുവിനെ (29 റൺസ്) ദീപ്തി പുറത്താക്കിയതോടെ തന്നെ ലങ്കയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ കൗശാനി നുത്യാംഗനയെ (14 റൺസ്) ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കിയതോടെ ശ്രീലങ്കൻ ഇന്നിങ്സ് 69 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു.
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