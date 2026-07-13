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ലോർഡ്‌സിൽ ഇന്ത്യൻ പെൺസിംഹങ്ങളുടെ ചരിത്രവിജയം! ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 270 റൺസിന് തകർത്ത് ഹർമൻപ്രീതും സംഘവും

ലണ്ടനിലെ ലോർഡ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ചരിത്രപരമായ ഏകദിന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 270 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉജ്ജ്വല വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

Lords Test India Yastika Bhatia Kranti Gaud player of the match Sneh Rana
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം (IANS)
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By PTI

Published : July 13, 2026 at 8:47 PM IST

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ലണ്ടൻ: ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മക്കയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോർഡ്‌സ് മൈതാനത്ത് ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 270 റൺസിൻ്റെ കൂറ്റൻ മാർജിനിൽ തകർത്താണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രപരമായ ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയത്. ലോർഡ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ആദ്യ വനിതാ ടെസ്റ്റ് മത്സരമെന്ന സവിശേഷതയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചത്. 457 റൺസെന്ന അസാധ്യമായ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് നാലാം ദിനത്തിൽ 186 റൺസിന് സകല വിക്കറ്റുകളും നഷ്‌ടമായി പുറത്താവുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ റൺസ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണിത്. മത്സരത്തിൽ ഉടനീളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെച്ച സ്‌പിന്നർമാരായ സ്നേഹ റാണയും ദീപ്‌തി ശർമ്മയുമാണ് നാലാം ദിനത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ തകർച്ച പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കറക്കിവീഴ്ത്തി സ്നേഹ റാണയും ദീപ്‌തിയും

നാലാം ദിനം 6 വിക്കറ്റിന് 130 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഓഫ് സ്‌പിന്നർ സ്നേഹ റാണ 42 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു. വെറ്ററൻ സ്‌പിന്നർ ദീപ്‌തി ശർമ്മ 36 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടി റാണയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ആമി ജോൺസ് (54), സോഫി എക്ലസ്റ്റോൺ (50) എന്നിവർ അർദ്ധ സെഞ്ചുറികളോടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും ടീമിനെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അതൊന്നുമായില്ല. ഒടുവിൽ 62.5 ഓവറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സ് 186 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു.

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റെക്കോർഡുകൾ സമ്മാനിച്ച വിജയശിൽപ്പികൾ

മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ച ഇന്ത്യൻ താരം ക്രാന്തി ഗൗഡ് ആണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ലോർഡ്‌സ് മൈതാനത്ത് ഒരു വനിതാ ടെസ്റ്റിൽ 5 വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോർഡും ക്രാന്തി സ്വന്തമാക്കി. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സ്‌മ്യതി മന്ദാനയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്തായപ്പോൾ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറി (113) നേടിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ യാസ്‌തിക ഭാട്ടിയയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 400 കടത്തിയത്. ഈ മൈതാനത്ത് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമെന്ന ബഹുമതിയും യാസ്‌തികയ്ക്ക് സ്വന്തമായി.

ഈ കനത്ത പരാജയത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ ഹെതർ നൈറ്റ്, ടാമി ബ്യൂമോണ്ട് എന്നിവർ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഇരട്ടി ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ ചരിത്ര വിജയം.

അതേസമയം, ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അവസാന ദിവസം ലോർഡ്സിൽ എത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ടീമിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത സച്ചിൻ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയും ടീമിനെ പ്രശംസിച്ചു."എല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്‍റെയും സ്വപ്നമാണ് ലോർഡ്സിൽ കളിക്കുക എന്നത്.

കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം ഒരു പുതിയ തലമുറ ആ സ്വപ്നം ജീവിച്ചു. വനിതാ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ആദ്യമായി 'ഹോം ഓഫ് ക്രിക്കറ്റി'ൽ എത്തി" എന്ന് സച്ചിൻ കുറിച്ചു. വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ മികവ്, യാസ്തിക ഭാട്ടിയയുടെ സെഞ്ചുറി, ക്രാന്തി ഗൗഡിന്‍റെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം എന്നിവയാണ് വിജയത്തിൽ നിർണായകമായതെന്ന് സച്ചിൻ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു.ലോർഡ്സിൽ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയായി യാസ്തികയും, വനിതാ ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി ക്രാന്തിയും മാറി. "വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ യാത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. ഇത് മുന്നോട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ചുവടുവയ്പാണ്" എന്ന് സച്ചിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

LORDS TEST INDIA
YASTIKA BHATIA
KRANTI GAUD PLAYER OF THE MATCH
SNEH RANA
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