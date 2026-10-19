സിംബാബ്വെയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പര; ഷഫാലിക്കും സ്മൃതിക്കും ചരിത്രനേട്ടം
സിംബാബ്വെ ഉയർത്തിയ 103 റൺസ് എന്ന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പണർമാർ മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്
Published : October 19, 2026 at 6:24 AM IST
റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പൂരിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-സിംബാബ്വെ വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒൻപത് വിക്കറ്റിൻ്റെ തകർപ്പൻ ജയം. ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി (2-0). ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരുടെ പ്രകടനം മികച്ച പാഠമാണെന്ന് സിംബാബ്വെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോസഫൈൻ എൻകോമോ പ്രതികരിച്ചു.
സിംബാബ്വെ ഉയർത്തിയ 103 റൺസ് എന്ന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പണർമാർ മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാനയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷഫാലി വർമയും ചേർന്ന് വെറും 47 പന്തിൽ 96 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി. ഷഫാലി 25 പന്തിൽ 55 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, സ്മൃതി 25 പന്തിൽ 47 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ബാറ്റിങ് മാസ്റ്റർക്ലാസാണ് റായ്പൂരിൽ കണ്ടതെന്നും, ക്രീസിൽ നടന്ന വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മികച്ച അവസരമാണെന്നും മത്സരശേഷം നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എൻകോമോ വ്യക്തമാക്കി.
മത്സരത്തിൽ നിരവധി റെക്കോഡുകളും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. രാജ്യാന്തര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിക്കറ്റിൽ ആയിരത്തിലധികം റൺസ് നേടുന്ന ആദ്യ ജോഡിയായി ഷഫാലിയും സ്മൃതിയും മാറി. കൂടാതെ, ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു വർഷം 900 റൺസിലധികം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ഷഫാലി വർമ സ്വന്തമാക്കി. 2026-ൽ ഇതുവരെ 922 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 824 റൺസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർട്ടിനെയാണ് ഷഫാലി മറികടന്നത്.
ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഇന്ത്യ ആധിപത്യം പുലർത്തിയപ്പോൾ സിംബാബ്വെ ബാറ്റർമാർ ക്രീസിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. പവർപ്ലേയിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 20 റൺസ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് നേടാനായത്. ആദ്യ ആറ് ഓവറിൽ 29 ഡോട്ട് ബോളുകളാണ് സിംബാബ്വെ നേരിട്ടത്. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വനിതാ ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ടീം നേരിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ഡോട്ട് ബോൾ നിരക്കാണിത്. 2016-ൽ ഡൽഹിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെയും, 2019-ൽ സൂറത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയും ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ആദ്യ ആറ് ഓവറിൽ 30 ഡോട്ട് ബോളുകൾ നേരിട്ടതാണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള റെക്കോഡ്.
പവർപ്ലേയിൽ മികച്ച തുടക്കം ലഭിക്കാത്തതാണ് തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായതെന്ന് സിംബാബ്വെ ക്യാപ്റ്റൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മികച്ച അടിത്തറ പാകാനും ബോളർമാരുടെ മേലുള്ള സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ബാറ്റിങ് രീതി കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണെന്നും, അവരുടെ ശൈലി മാതൃകയാക്കുന്നത് ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും എൻകോമോ പറഞ്ഞു.
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