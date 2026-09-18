വെറും 5 ഓവറിൽ കളി തീർത്തു; ജപ്പാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെമിയിൽ!
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ്: ജപ്പാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ സെമിയിൽ; സ്വർണ്ണവേട്ടയ്ക്ക് ഗംഭീര തുടക്കം.
Published : September 18, 2026 at 1:26 PM IST
നിഷിൻ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണപ്പട്ടം നിലനിർത്താനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് തകർപ്പൻ തുടക്കം. നാലാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ജപ്പാനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ജപ്പാനെ ഇന്ത്യ വെറും 57 റൺസിലൊതുക്കി. തുടർന്ന് 58 റൺസിന്റെ ചെറിയ ലക്ഷ്യം വെറും 5 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
അടിയറവ് പറഞ്ഞ് ജപ്പാൻ
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ജപ്പാനെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടി20 ബൗളറായ ശ്രീ ചരണിയുടെ മാരക ബൗളിംഗാണ് ജപ്പാൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത്. ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ചരണി, ഇത്തവണ നാല് ഓവറിൽ വെറും 10 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി വീണ്ടും നാല് വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്തു. ദീർഘനാളത്തെ പരിക്കിന് ശേഷം ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ, ദീപ്തി ശർമ്മ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവുമായി ഷഫാലി വർമ്മ രണ്ട് വിക്കറ്റും നേടി.
𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 👏👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 18, 2026
A convincing 8️⃣-wicket win for #TeamIndia in the quarter-final to seal a spot in the final four 🇮🇳
Scorecard ▶️ https://t.co/MIoR07Vyms #AsianGames pic.twitter.com/UANuW4ThHW
ഷഫാലിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ്
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പണർ ഷഫാലി വർമ്മ പൂരം തന്നെയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. നേരിട്ട ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 4 ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 17 റൺസടിച്ച് ഷഫാലി ലക്ഷ്യം വേഗത്തിലാക്കി. മത്സരത്തിൽ 15 പന്തുകളിൽ നിന്നും 40 റൺസുമായി ഷഫാലി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഒടുവിൽ അഞ്ചാം ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് സിക്സര് തൂക്കിയാണ് ഷഫാലി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗംഭീര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ യുവതാരം ജി. കമാലിനി റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെയും, ഭാരതി ഫുൽമാലി 6 റൺസെടുത്തും പുറത്തായെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കിയില്ല. 6 പന്തിൽ 12 റൺസുമായി റിച്ചാ ഘോഷ് ഷഫാലിക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
സെമിയിൽ എതിരാളികൾ ബംഗ്ലാദേശ്
ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും. ചൈനയ്ക്കെതിരായ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന റാങ്കിംഗിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സെമിയിലെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച ആദ്യം നടക്കുന്ന ഒന്നാം സെമിഫൈനലിൽ പാകിസ്താനും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.
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