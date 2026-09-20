ബംഗ്ലാദേശിനെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഇന്ത്യൻ പെൺപട; 114 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ജയത്തോടെ ഫൈനലിൽ!
ഷഫാലിയുടെ സെഞ്ചുറിയും ബൗളർമാരുടെ കരുത്തും; ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ, എതിരാളികൾ ശ്രീലങ്ക.
Published : September 20, 2026 at 3:02 PM IST
നിഷിൻ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ കടന്നു. ആവേശകരമായ സെമിയില് ബംഗ്ലാദേശിനെ 114 റൺസിന് തകർത്താണ് ഇന്ത്യ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ഓപ്പണർ ഷഫാലി വർമ്മയുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയും നന്ദിനി ശർമ്മ, ദീപ്തി ശർമ്മ, ശ്രീ ചരണി എന്നിവരുടെ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനവുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലിനായി ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും.
ഷഫാലിയുടെ ചരിത്ര സെഞ്ചുറി
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഷഫാലി വർമ്മയും സ്മൃതി മന്ദാനയും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് പവർപ്ലേയിൽ 72 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 19 പന്തിൽ 37 റൺസെടുത്ത മന്ദാന പവർപ്ലേയിലെ അവസാന പന്തിൽ പുറത്തായി. പിന്നീട് വന്ന ജി. കമാലിനി (3) നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഷഫാലി ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ഉയർത്തി.
India secure their spot in the Women's Asian Games Finals with a comprehensive win over Bangladesh 💪— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/FU9ejrcSky pic.twitter.com/F90VX9T9e6
ഇന്നിംഗ്സിലെ അവസാന പന്തിൽ സിംഗിളെടുത്തുകൊണ്ട് ഷഫാലി തന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ വൈറ്റ് ബോൾ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഷഫാലി സ്വന്തമാക്കി. 3 ഫോറും 9 സിക്സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഷഫാലിയുടെ ഇന്നിംഗ്സ്. ഷഫാലിയുടെ മികവിൽ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 195 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി.
തന്റെ ഇന്നിംഗ്സിലെ 9 സിക്സറുകളോടെ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന വനിതാ ക്രിക്കറ്ററെന്ന റെക്കോർഡും ഷഫാലി സ്വന്തമാക്കി. ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ചാമരി അത്തപ്പത്തുവിന്റെ റെക്കോർഡാണ് (2024-ൽ 32 സിക്സറുകൾ) ഷഫാലി മറികടന്നത്. 2026-ൽ ഷഫാലിയുടെ സിക്സറുകളുടെ എണ്ണം 35 ആയി ഉയർന്നു.
Chamari Athapaththu leads from the front to propel Sri Lanka into the final of the Asian Games 👊— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/RYx2UBiitx pic.twitter.com/GNgWBl7exb
തകർപ്പൻ ബൗളിംഗ്
196 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശിനെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. രണ്ടാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ നന്ദിനി ശർമ്മ ബംഗ്ലാദേശിന് ആദ്യ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. കൃാന്തി ഗൗഡും ശ്രീ ചരണിയും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതോടെ ബംഗ്ലാദേശ് തകർന്നു. 7 ഓവറിൽ 43 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവർ.
തുടർന്ന് ദീപ്തി ശർമ്മയും നന്ദിനിയും ചേർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു. 11-ാം ഓവറിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് പന്തുകളിൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി നന്ദിനി ബംഗ്ലാദേശിനെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടി20 ബൗളറായ ശ്രീ ചരണി രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ഒടുവിൽ 15-ാം ഓവറിൽ 81 റൺസിന് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്ദിനിയും ദീപ്തിയും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതവും ശ്രീ ചരണി രണ്ട് വിക്കറ്റും ശ്രേയാങ്ക പാട്ടീൽ, ക്രാന്തി ഗൗഡ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.
വീണ്ടുമൊരു ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ഫൈനൽ
ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ചാമരി അത്തപ്പത്തുവിന്റെ ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫൈനലിന്റേയും അടുത്തിടെ നടന്ന വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിന്റേയും ആവർത്തനമായിരിക്കും ഇത്. 2023 ലെ ഹാങ്ഷൗ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും.
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