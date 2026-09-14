ഒരു വർഷമായിട്ടും ആ ട്രോഫി തന്നില്ല, പിന്നെങ്ങനെ ഇത് വാങ്ങും? പാകിസ്താന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ ബിസിസിഐ
പാക് ബോസ് നൽകിയ ട്രോഫി വേണ്ട! വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിന് പിന്നാലെ വൻ വിവാദം; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ.
Published : September 14, 2026 at 9:18 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ ട്രോഫി സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീം. ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ 72 റൺസിന് തകർത്തുവിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യന്മാരായത്. എന്നാൽ ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റും പാകിസ്താന് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മേധാവിയുമായ മൊഹ്സിൻ നഖ്വിയിൽ നിന്ന് ട്രോഫി വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം കൂട്ടാക്കിയില്ല. വലിയ രീതിയിലുള്ള കായിക-രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ ഔദ്യോഗികമായി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യതാത്പര്യവും ജനങ്ങളുടെ വികാരവും മാനിച്ചാണ് കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നതെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രതികരിച്ചു.
കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ
കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യന്മാരായെങ്കിലും ആ ട്രോഫി ഇതുവരെ പാകിസ്താന് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡോ എസിസിയോ ബിസിസിഐക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് ദേവജിത് സൈകിയ വെളിപ്പെടുത്തി. പുരുഷ ടീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത അതേ കടുത്ത നിലപാട് വനിതാ ടീമും തുടരുകയായിരുന്നു.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆 A flawless campaign capped by sheer brilliance 🇮🇳🥳 Congratulations to #TeamIndia on winning the #WomensAsiaCup 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL https://t.co/O3KaZ0oA3p— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
"അതിർത്തിയിലെ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുഭകരമാണെന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല. ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യവുമായി കായിക ബന്ധം തുടരുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ട്രോഫി വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. പുരുഷ ടീമിന്റെ ട്രോഫി ഒന്നര വർഷമായിട്ടും അവർ തിരികെ തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പുരുഷ ടീമിനോടുള്ള ബഹുമാനവും ഐക്യദാർഢ്യവും മുൻനിർത്തിയാണ് വനിതാ ടീമിന്റെ ഈ തീരുമാനം." ദേവജിത് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി.
Mohsin Naqvi ran away without trophy this time...🤡🤡 https://t.co/Fn60UwDmyl— Sagar STORM🔳 (@AlexAllone1) September 13, 2026
ബദൽ നിർദേശം തള്ളി; ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു
വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി എസിസി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനെക്കൊണ്ട് ട്രോഫി സമ്മാനിപ്പിക്കാമെന്ന ബദൽ നിർദേശം ബിസിസിഐ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അധികൃതർ അംഗീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചത്.
മൊഹ്സിൻ നഖ്വി വേദിയിലെത്തി റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ചാമരി അത്തപ്പത്തുവിന് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണവും നിർത്തിവെച്ചു. ട്രോഫി പിന്നീട് എവിടെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
മൈതാനത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സ്വന്തം വിജയാഘോഷം
ഔദ്യോഗിക സമ്മാനദാന ചടങ്ങിനോട് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ടീം മൈതാനത്ത് സ്വന്തം നിലയിൽ വിജയം ആഘോഷിച്ചു. ഹെഡ് കോച്ച് അമോൽ മുജുംദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടീം ഒത്തുകൂടുകയും, ബിസിസിഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ശുക്ലയും ദേവജിത് സൈകിയയും ചേർന്ന് കളിക്കാർക്ക് മെഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഇരു ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്രോഫികളും ഇന്ത്യക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സമയത്ത് കൃത്യമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ സംഭവത്തോടെ ഇന്ത്യ-പാക് ഉഭയകക്ഷി ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
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