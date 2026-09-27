തിരുവനന്തപുരത്ത് ടോസ് നേടി ഇന്ത്യ; വിൻഡീസിനെതിരെ ആദ്യം ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു
നമന് ധീറിന് ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം, വിൻഡീസിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ശുഭ്മന് ഗില്.
Published : September 27, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 1:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. കടുത്ത പകൽച്ചൂടും ഫ്ലഡ്ലൈറ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ ബാറ്റിംഗ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമാണ് ആദ്യം ഫീൽഡ് ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനും പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ചില മുൻനിര താരങ്ങൾ ടീമിൽ ഇല്ലെങ്കിലും, നാല് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബൗളർമാരും രണ്ട് ഓൾറൗണ്ടർമാരും അടങ്ങുന്ന നിലവിലെ ടീം കോമ്പിനേഷനിൽ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റേയും സംഘത്തിന്റേയും നീണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ഈ പരമ്പരയോടെ തുടക്കമാവുകയാണ്. വെറ്ററൻ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം ശ്രദ്ദേയമാകുന്നത്. ജൂലൈയിൽ ലോർഡ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 138 റൺസ് നേടി തന്റെ ഫോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർത്ത രോഹിതിന്റെ പവർപ്ലേയിലെ ബാറ്റിംഗ് ശൈലി ഇന്ന് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
🚨 #ShubmanGill won the toss & #TeamIndia will bowl first! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
➡️ #NamanDhir will make his international debut 🧢
Let the HOME SEASON begin! 😍#INDvWI 1st ODI 👉 LIVE NOW 👉 https://t.co/zk2ABY21JG pic.twitter.com/0BStjCx3N0
മറുഭാഗത്ത്, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർക്ക് ശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ 15,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം താരം എന്ന റെക്കോർഡിന് തൊട്ടരികിലാണ് കോലി. ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിലെത്താൻ കോലിക്ക് ഇനി 51 റൺസ് കൂടി മതി. കഴിഞ്ഞ 12 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് എട്ട് ഫിഫ്റ്റികൾ നേടിയ കോഹ്ലിയുടെ മികച്ച ഫോം ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗിന് വലിയ കരുത്താകും.
പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ഹർഷിത് റാണ എന്നിവർ പരിക്കേറ്റ് വിശ്രമത്തിലായതിനാലും, അക്സര് പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദർ എന്നിവർ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടീമിനൊപ്പമായതിനാലുമാണ് നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജയും കുൽദീപ് യാദവും സ്പിൻ വിഭാഗം നയിക്കുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവർ പേസ് നിരയിലുണ്ടാകും. നമൻ ധീറും ടീമിലിടം നേടി. മറുഭാഗത്ത്, ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസിന്, പ്രമുഖ താരങ്ങളില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ടീമിനെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണിത്.
ടീമുകൾ:
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ജോൺ കാംപ്ബെൽ, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, കീസി കാർട്ടി, ഷായ് ഹോപ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ/ക്യാപ്റ്റൻ), അമീർ ജംഗൂ, ജ്യുവൽ ആൻഡ്രൂ, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, മാത്യു ഫോർഡ്, ഗുഡകേഷ് മോട്ടി, അൽസാരി ജോസഫ്, ജെയ്ഡന് സീൽസ്.
ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, കെ. എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നമൻ ധീർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.
തത്സമയ സംപ്രേഷണം
മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലൂടെയും വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ആരാധകർക്ക് മത്സരങ്ങൾ ലൈവായി കാണാൻ സാധിക്കും.
മത്സരക്രമം
- ഒന്നാം ഏകദിനം: സെപ്റ്റംബര് 27 (തിരുവനന്തപുരം, ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം)
- രണ്ടാം ഏകദിനം: സെപ്റ്റംബര് 30 (ഗുവാഹത്തി, ബർസാപര സ്റ്റേഡിയം)
- മൂന്നാം ഏകദിനം: ഒക്ടോബർ 3 (മൊഹാലി, പി.സി.എ സ്റ്റേഡിയം, ഗ്രൗണ്ട് എ)
Also Read: കാര്യവട്ടത്ത് 'രോ-കോ' ആവേശം; തലസ്ഥാനത്തെ നീലക്കടലാക്കി ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ!