ലോകകിരീടത്തിനൊപ്പം കോടികളുടെ കൊയ്ത്ത്! ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യക്ക് 27.48 കോടി; റെക്കോര്ഡ് സമ്മാനത്തുക
ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് 27 കോടി, റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിന് 14 കോടി. ലോകകപ്പ് സമ്മാനത്തുക വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ..
Published : March 9, 2026 at 12:09 AM IST
അഹമ്മദാബാദ്: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 96 റൺസിന് തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ടി20 ലോകകിരീടം ഉയർത്തിയപ്പോൾ, അത് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയുടെ സമ്മാനവേളയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ നീലപ്പടയ്ക്ക് കിരീടത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നത് 3 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 27.48 കോടി രൂപ). കഴിഞ്ഞ എഡിഷനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സമ്മാനത്തുകയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഇത്തവണ ഐസിസി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സമ്മാനത്തുകയുടെ കണക്കുകൾ
ഐസിസിയുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക മാതൃക പ്രകാരം ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുത്ത ടീമുകൾക്കെല്ലാം വമ്പൻ തുകയാണ് ലഭിക്കുന്നത്:
- ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ (ഇന്ത്യ): 3 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (₹27.48 കോടി).
- റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് (ന്യൂസിലൻഡ്): 1.6 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (₹14.65 കോടി).
- സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ: സെമിയിൽ പുറത്തായ ഇംഗ്ലണ്ടിനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും 0.79 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ വീതം (₹7.23 കോടി) ലഭിക്കും.
- സൂപ്പർ 8 ടീമുകൾ: സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്വെ, പാകിസ്ഥാൻ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമുകൾക്ക് 0.38 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ വീതം (₹3.48 കോടി) ലഭിക്കും.
- ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം: ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ മറ്റ് 12 ടീമുകൾക്ക് 0.25 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ വീതം (₹2.28 കോടി) വീതം ലഭിച്ചു.
റെക്കോർഡുകൾ വഴിമാറിയ ഫൈനൽ
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ (89) തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗിന്റേയും അഭിഷേക് ശർമ (52), ഇഷാൻ കിഷൻ (54) എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ച്വറികളുടെയും കരുത്തിൽ 255/5 എന്ന ഹിമാലയൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി.
ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 159 റൺസിന് ഇന്ത്യ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി. 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും 3 വിക്കറ്റെടുത്ത അക്സര് പട്ടേലുമാണ് വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്.
