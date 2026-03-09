ETV Bharat / sports

ലോകകിരീടത്തിനൊപ്പം കോടികളുടെ കൊയ്ത്ത്! ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യക്ക് 27.48 കോടി; റെക്കോര്‍ഡ് സമ്മാനത്തുക

ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് 27 കോടി, റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പിന് 14 കോടി. ലോകകപ്പ് സമ്മാനത്തുക വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ..

India Wins T20 World Cup 2026
India Wins T20 World Cup 2026 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 12:09 AM IST

1 Min Read
അഹമ്മദാബാദ്: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 96 റൺസിന് തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ടി20 ലോകകിരീടം ഉയർത്തിയപ്പോൾ, അത് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയുടെ സമ്മാനവേളയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ നീലപ്പടയ്ക്ക് കിരീടത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നത് 3 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 27.48 കോടി രൂപ). കഴിഞ്ഞ എഡിഷനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സമ്മാനത്തുകയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഇത്തവണ ഐസിസി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സമ്മാനത്തുകയുടെ കണക്കുകൾ

ഐസിസിയുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക മാതൃക പ്രകാരം ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുത്ത ടീമുകൾക്കെല്ലാം വമ്പൻ തുകയാണ് ലഭിക്കുന്നത്:

  • ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ (ഇന്ത്യ): 3 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (₹27.48 കോടി).
  • റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പ് (ന്യൂസിലൻഡ്): 1.6 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (₹14.65 കോടി).
  • സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ: സെമിയിൽ പുറത്തായ ഇംഗ്ലണ്ടിനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും 0.79 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ വീതം (₹7.23 കോടി) ലഭിക്കും.
  • സൂപ്പർ 8 ടീമുകൾ: സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ, പാകിസ്ഥാൻ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമുകൾക്ക് 0.38 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ വീതം (₹3.48 കോടി) ലഭിക്കും.
  • ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം: ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ മറ്റ് 12 ടീമുകൾക്ക് 0.25 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ വീതം (₹2.28 കോടി) വീതം ലഭിച്ചു.

റെക്കോർഡുകൾ വഴിമാറിയ ഫൈനൽ

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ (89) തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗിന്‍റേയും അഭിഷേക് ശർമ (52), ഇഷാൻ കിഷൻ (54) എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ച്വറികളുടെയും കരുത്തിൽ 255/5 എന്ന ഹിമാലയൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി.

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 159 റൺസിന് ഇന്ത്യ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി. 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും 3 വിക്കറ്റെടുത്ത അക്‌സര്‍ പട്ടേലുമാണ് വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്.

