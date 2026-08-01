ജൂഡോയിൽ ചരിത്ര സ്വർണ്ണം; ജാവലിനിൽ ഇരട്ട മെഡൽ, ഇന്നലെ ആറ് മെഡലുകൾ അടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യ
അസ്മിതയ്ക്കും ഹർഷിനും ജൂഡോയിൽ സ്വർണ്ണം; ജാവലിനില് നീരജിന് വെള്ളി, യഷ് വീറിന് വെങ്കലം.
Published : August 1, 2026 at 9:27 AM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുവർണ്ണ വെള്ളിയാഴ്ച. ഇന്നലെ ജൂഡോയിലും അത്ലറ്റിക്സിലുമായി രാജ്യം ആകെ ആറ് മെഡലുകളാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റത്തോടെ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം 23 ആയി. നിലവിൽ അഞ്ച് സ്വർണ്ണവും പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിയും ആറ് വെങ്കലവുമടക്കമാണ് ഇന്ത്യ മെഡൽപട്ടികയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തമാക്കിയത്. ഈ വൻ മുന്നേറ്റത്തിലും രാജ്യം മെഡൽ നിലയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ഒമ്പതാം സ്ഥാനക്കാരായ വെയ്ൽസുമായി ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വെറും ഒരു മെഡലിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഉള്ളത്. വെയ്ൽസിന് ഇരുപത്തിനാല് മെഡലുകളാണുള്ളത്.
സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ ജൂഡോ താരങ്ങൾ
വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം ജൂഡോ വിഭാഗത്തിൽ അസ്മിത ഡേയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ കാനഡയുടെ കരുത്തയായ താരം ഹെയ്ഡി ക്വാച്ചിനെ 2-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് അസ്മതി കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. തുടക്കത്തിൽ അസ്മിതയ്ക്ക് പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയും ഷിഡോ പെനാൽറ്റി നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലും പതറാതെ പോരാടിയ താരം മത്സരത്തെ ഗോൾഡൻ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചു. ഒടുവിൽ മാറ്റിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് കൃത്യമായ സമയത്ത് തൊടുത്ത തകർപ്പൻ യുകോ ത്രോയിലൂടെ അസ്മിത ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യ സ്വർണ്ണം ഉറപ്പിച്ചു.
പുരുഷന്മാരുടെ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഹർഷ് സിങ്ങും ഇന്ത്യയ്ക്കായി അടുത്ത സ്വർണ്ണം നേടി. ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ശക്തനായ താരം ജോഷ്വ കാറ്റ്സിനെ 10-0 എന്ന വാസാ-ആരി സ്കോറിനാണ് ഹർഷ് തകർത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ജോഷ്വ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ മുഴുവൻ തന്ത്രപരമായി പ്രതിരോധിച്ച ഹർഷ്, അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു തകർപ്പൻ ത്രോയിലൂടെയും പിന്നിലൂടെയും വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ജൂഡോയിൽ സ്വർണ്ണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ താരമെന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡും ഇതോടെ ഹർഷ് സിങ് സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.
ഇവർക്ക് പുറമെ വനിതകളുടെ 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ യാമിനി മൗര്യയും ഇന്ത്യയ്ക്കായി മെഡൽ നേടി. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അസെലിയ ടോപ്രാക്കിനോട് ഫൈനലിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് യാമിനി കാഴ്ചവെച്ചത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുവരും തുല്യത പാലിച്ചതോടെ മത്സരം ഗോൾഡൻ സ്കോറിലേക്ക് നീണ്ടു. എന്നാൽ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ യാമിനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഷിഡോ പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചതോടെ അസെലിയ ടോപ്രാക്കിനെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കാൻ യാമിനിക്ക് സാധിച്ചു.
അത്ലറ്റിക്സില് ചരിത്രം കുറിച്ച് തേജസ്വിൻ ശങ്കർ
പുരുഷന്മാരുടെ ഡെക്കാത്ലണിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി തേജസ്വിൻ ശങ്കർ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക്സിന് അഭിമാന നിമിഷം സമ്മാനിച്ചു. കഠിനമായ പത്ത് മത്സരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഡെക്കാത്ലണിൽ ആകെ 7,976 പോയിന്റുകള് നേടിയാണ് തേജസ്വിൻ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഡെക്കാത്ലൺ ഇനത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം മെഡൽ നേടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ ഗ്രനാഡയുടെ ലിൻഡൻ വിക്ടർ 8,096 പോയിന്റോടെ സ്വർണ്ണവും, കാനഡയുടെ ഡാമിയൻ വാർണർ 8,036 പോയിന്റോടെ വെള്ളിയും നേടി.
NEERAJ AT COMMONWEALTH GAMES!— The Khel India (@TheKhelIndia) July 31, 2026
- 🥇 Gold in 2018 & 🥈 Silver in 2026 pic.twitter.com/BPbrV2qGUX
ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരട്ട മെഡൽ തിളക്കം
പുരുഷന്മാരുടെ ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഒരേസമയം വെള്ളിയും വെങ്കലവും സ്വന്തമാക്കി പോഡിയം കീഴടക്കി. ഒളിംപിക് ചാമ്പ്യനായ നീരജ് ചോപ്ര തന്റെ കരിയറിലെ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവുമായി വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. 85.83 മീറ്റർ ദൂരത്തേക്കാണ് നീരജ് ഇന്നലെ ജാവലിൻ എറിഞ്ഞത്. എല്ലാ റൗണ്ടുകളിലും മികച്ച സ്ഥിരത പുലർത്തിയ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ ഇനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ താരം റുമേഷ് തരംഗ പാതിരഗെ 89.75 മീറ്റർ എന്ന തകർപ്പൻ ദൂരം കണ്ടെത്തി സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.
India remains at 10th Place at Medal Tally 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) July 31, 2026
5 GOLD 🏅 12 SILVER 🥈 6 BRONZE 🥉 pic.twitter.com/dO3KcYqNwq
ഇതേ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു യുവതാരമായ യഷ് വീർ സിങ് തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരം കുറിച്ച് വെങ്കല മെഡൽ നേടി അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. 85.41 മീറ്റർ ദൂരമാണ് താരം കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന യഷ് വീർ, പിന്നീട് 81.33 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ തന്റെ അവസാന ശ്രമത്തിൽ 85.41 മീറ്റർ എന്ന കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് റാങ്കിൽ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പല അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളെയും അട്ടിമറിച്ചാണ് യഷ് വീർ വെങ്കലം ഉറപ്പിച്ചത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ജാവലിൻ ത്രോ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഒരേസമയം മെഡൽ വേദിയിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നത്.
Also Read: വിനീഷ്യസിന്റെ കളി കാണാൻ കീശ കീറും! ഒക്ടോബർ 3ന് കൊല്ക്കത്തയില് ബ്രസീൽ പൂരം!