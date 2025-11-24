ETV Bharat / sports

പ്രഥമ ബ്ലൈന്‍ഡ് വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ട് ഇന്ത്യ; നേപ്പാളിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്തു

കൊളംബോയില്‍ നടന്ന ഫൈനലില്‍ നേപ്പാളിനെ ഏഴു വിക്കറ്റിന് കീഴടക്കി

India wins first Blind Women's T20 World Cup title
India wins first Blind Women's T20 World Cup title (CABI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 11:11 AM IST

കൊളംബോ: കാഴ്‌ചപരിമിതരുടെ പ്രഥമ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായി ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍. കൊളംബോ പി. സാറ ഓവൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ നേപ്പാളിനെ 8 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്‌ത നേപ്പാള്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 114 റണ്‍സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 12 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 117 റൺസ് നേടി ലക്ഷ്യം അനായാസം മറികടന്നു. 27 പന്തില്‍ 44 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഫുല സാരെനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്‌കോററും പ്ലയര്‍ ഓഫ്‌ ദി മാച്ചുമായത്. ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി ജമുനറാണി തുഡു, അനുകുമാരി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ നേടി.

സെമിഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കലാശപ്പോരിലേക്കെത്തിയത്. നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാനെ വീഴ്‌ത്തിയാണ് ഫൈനല്‍ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. റൗണ്ട് റോബിൻ ഘട്ടത്തിൽ നടന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും ജയിച്ച ഇന്ത്യ ഉടനീളം സ്ഥിരതയാർന്ന ആധിപത്യമാണ് പുലർത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കളിക്കാരുണ്ട്.

കാഴ്‌ച വൈകല്യമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അപൂർവ വേദിയാണ് ഈ കായിക വിനോദം നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, ഓസ്‌ട്രേലിയ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നീ ടീമുകളാണ് ടി20 ബ്ലൈൻഡ് ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹിയിലും ബെംഗളൂരുവിലുമായി നടന്നു. നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയിൽ നടന്നു. ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്‍റെ അത്ഭുതകരമായ വിജയം രാജ്യത്ത് അന്ധ ക്രിക്കറ്റിന് ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്.

Indian Women Win The Blind T20 Cricket World Cup
Indian Women Win The Blind T20 Cricket World Cup (IANS)

ശിശുവായിരിക്കെ കാഴ്‌ച നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ദീപിക ടിസി ഉടനീളം പ്രചോദനാത്മകമായ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ടീമിന്‍റെ ബൗളിംഗും ഫീൽഡിംഗും ശക്തമായിരുന്നു. മൂർച്ചയുള്ള ഫീൽഡിംഗും നിരവധി റൺഔട്ടുകൾക്കും എതിരാളികളുടെ സ്‌കോറിംഗിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണത്തിനും കാരണമായി. എബിഐയുടെ ചാനലുകൾ, പ്രസാർ ഭാരതി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രക്ഷേപകനായ ദൂരദർശൻ എന്നിവയിൽ മത്സരങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്‌തിരുന്നു.

ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ യാത്ര

  • ശ്രീലങ്കയെ 10 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചു
  • ഓസ്‌ട്രേലിയയെ 209 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു
  • നേപ്പാളിനെ 85 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു
  • അമേരിക്കയെ 10 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചു
  • പാകിസ്ഥാനെ 8 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചു
  • സെമി ഫൈനൽ: ഓസ്ട്രേലിയയെ 9 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചു
  • ഫൈനൽ: നേപ്പാളിനെ 7 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചു
