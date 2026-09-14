ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയില് ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം; പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകൾക്ക് കിരീടം!
ജൂനിയർ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി: ചരിത്ര ഡബിളുമായി ഇന്ത്യ; പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകൾക്ക് കിരീടം, ലോകകപ്പ് യോഗ്യതയും സ്വന്തമാക്കി
Published : September 14, 2026 at 11:02 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: ജൂനിയർ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കിയിൽ ഒരേ ദിവസം ഇരട്ട കിരീട നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകൾ ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏഷ്യൻ കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയതിനൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ ലോകകപ്പിനുള്ള യോഗ്യതയും ഉറപ്പാക്കി.
ഈ തകർപ്പൻ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഹോക്കി ഇന്ത്യ വൻ തുക ക്യാഷ് അവാർഡായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇരു ടീമുകളിലെയും ഓരോ കളിക്കാർക്കും 3 ലക്ഷം രൂപ വീതവും, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വീതവും സമ്മാനമായി നൽകും.
ചൈനയെ പൂട്ടി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്ക് ഹാട്രിക് കിരീടം
ആദ്യ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ചൈനയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തകർത്താണ് ഇന്ത്യൻ ജൂനിയർ വനിതാ ടീം കിരീടമുയർത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 17-ാം മിനിറ്റിൽ സനിക ചന്ദ്രകാന്ത് മാനെ നേടിയ ഫീൽഡ് ഗോളാണ് ഇന്ത്യക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
𝗔𝗡𝗗 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡, 𝗪𝗘 𝗥𝗨𝗟𝗘 𝗔𝗦𝗜𝗔! 🇮🇳🏆 INDIAN WOMEN"S TEAM ARE THE AHF JUNIOR ASIA CUP 2026 CHAMPIONS FOR THE THIRD TIME IN A ROW! 🥇🔥 The golden legacy continues with a 1-0 win over China in the final. 🇮🇳✨ The title win confirms a spot in the FIH Junior World Cup for India. #HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
ചൈനീസ് പ്രതിരോധനിരയിലെ വിടവ് കണ്ടെത്തി സനിക നടത്തിയ മികച്ചൊരു ഡിഫ്ലെക്ഷൻ ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു. ചൈന മത്സരത്തിൽ പന്തടക്കത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല. ലഭിച്ച ഏക പെനാൽറ്റി കോർണർ ചൈന ഗോളാക്കിയെങ്കിലും, പന്ത് അനുവദനീയമായ ഉയരത്തിലും കൂടിയാണ് പോസ്റ്റിൽ കയറിയതെന്നതിനാൽ റെഫറി ഗോൾ നിഷേധിച്ചു. ഇതോടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ജൂനിയർ ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തുന്നത്.
കൊറിയയെ തകർത്തുവിട്ട് പുരുഷ ടീമിന്റെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം
വനിതകളുടെ കിരീട നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ കളംപിടിച്ച ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ജൂനിയർ ടീം ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 4-1 എന്ന വലിയ സ്കോറിന് തകർത്തുവിട്ടു. മത്സരത്തിന്റെ ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ അജീത് യാദവ് ഇന്ത്യക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ 3-0 ന്റെ ശക്തമായ ലീഡ് എടുത്തിരുന്നു.
𝗪𝗘 𝗗𝗜𝗗 𝗜𝗧! 🇮🇳🏆 The Indian Junior Men’s Team have conquered the continent once again, beating South Korea 4–1 in the AHF Junior Asia Cup 2026 final to successfully defend their crown! 🏑🥇 The title win also seals India’s spot at the FIH Junior World Cup! 🌏🏆 #HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ ആശു മൗര്യ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ നാലാം ഗോൾ കണ്ടെത്തി. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കൊറിയ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യ ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പാക്കി. ഈ വിജയത്തോടെ ജൂനിയർ ഏഷ്യാ കപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി നാല് തവണ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി.
ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയുടെ ആറാമത്തെ മൊത്തം കിരീടനേട്ടമാണിത് (ഇതിനുമുമ്പ് 2015, 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലും ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയിരുന്നു). സെമി ഫൈനലിൽ മലേഷ്യയെ 3-1 ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിലെത്തിയത്. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയെ തകർത്ത് പാകിസ്താന് വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി.
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