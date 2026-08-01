ബോക്സിങ് റിങ്ങ് മൊത്തം ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ! സെമിയിൽ മത്സരിച്ച 10 താരങ്ങളും ഫൈനലിൽ
കോമൺവെൽത്ത് ബോക്സിങ്ങിൽ ചരിത്ര മുന്നേറ്റം; പത്തിൽ പത്ത് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ.
Published : August 1, 2026 at 10:22 AM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ബോക്സിങ് റിങ്ങിൽ എതിരാളികളെ അപ്പാടെ നിഷ്പ്രഭരാക്കി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത മുന്നേറ്റം. ഇന്നലെ നടന്ന സെമിഫൈനലുകളില് പോരാടിയ പത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോക്സര്മാരും തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഇതോടെ ബോക്സിങ്ങിൽ മാത്രം ഇന്ത്യ പത്ത് വെള്ളി മെഡലുകൾ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കെ ഈ പത്ത് വെള്ളി മെഡലുകളും സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.
ഡിഫൻഡിങ് ചാമ്പ്യനെ വീഴ്ത്തി അരുന്ധതി ചൗധരി
ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി നടന്നത് വനിതകളുടെ 70 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു. നിലവിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യനായ വെയ്ൽസിന്റെ റോസി എക്ലെസിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അരുന്ധതി ചൗധരി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകളിലും അരുന്ധതി പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ റോസിയെ റഫറി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങളെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് സാധിച്ചു. കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്ന അവസാന റൗണ്ടിലും പോരാടിയ അരുന്ധതി 4-0 എന്ന സ്കോറിനാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യനെ റിങ്ങിൽ വീഴ്ത്തിയത്.
INDIA’S FINALISTS IN BOXING AT CWG 2026— The Khel India (@TheKhelIndia) July 31, 2026
Men’s
Jadumani Singh - 55kg
Sachin Siwach - 60kg
Ankush Panghal - 80kg
Narender Berwal - +90kg
Women’s
Sakhi Chaudhary - 51kg
Preeti Pawar - 54kg
Jaismine Lamboria - 57kg
Priya Ghanghas - 60kg
Arundhati Choudhary - 70kg
Lovlina… pic.twitter.com/ETJWd6khq7
ജെയ്സ്മിനും ലൗവ്ലിനയ്ക്കും ആധികാരിക വിജയം
അരുന്ധതി അട്ടിമറി വിജയം നേടിയപ്പോൾ ലോക ചാമ്പ്യൻ ജെയ്സ്മിന് ലാംബോറിയ റിങ്ങിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. വനിതകളുടെ ബോക്സിങ് വിഭാഗത്തിൽ ലെസോത്തോയുടെ റപെലാങ് മാസെലെലയെ തുടക്കം മുതൽ ജെയ്സ്മിന് പ്രഹരിച്ചു. രണ്ടാം റൗണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ എതിരാളിക്ക് മൂന്ന് തവണ റഫറി കൗണ്ട് നൽകിയതോടെ മത്സരം നിർത്തിവെച്ച് ജെയ്സ്മിനെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണ പ്രതീക്ഷയായി ജെയ്സ്മിന് മാറി.
ഒളിംപിക് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ലൗവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്നും വനിതകളുടെ 75 കിലോഗ്രാം സെമിഫൈനലിൽ അനായാസ വിജയം നേടി. തുവാലുവിന്റെ താരമായ തരോണ ഖാനുമിനെ 5-0 എന്ന സ്കോറിനാണ് ലൗവ്ലിന പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
Preeti Pawar storms into the Women's 54kg Final with a dominant 5-0 victory at Glasgow 2026.⚡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Watch her fight for Gold on 1 August at 3:30 PM, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga… pic.twitter.com/LnBmSYqXSH
വനിതാ നിരയിൽ പ്രീതിക്കും സാക്ഷിക്കും പ്രിയയ്ക്കും തിളക്കമാർന്ന ജയം
വനിതകളുടെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്നു. 54 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സാംബിയയുടെ കാതറിൻ മ്വാപെയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രീതി പവാർ ഫൈനലിൽ കടന്നു. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ എതിരാളിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ പ്രീതിയുടെ പ്രകടനത്തിന് മുന്നിൽ കനേഡിയൻ താരം സ്കാർലറ്റ് ഡെൽഗാഡോയാണ് ഇനി ഫൈനലിലെ എതിരാളി. 51 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ കാനഡയുടെ ആംബർ ജെയ്ൻ വാളിനെ 5-0 നും, 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലൂസി കിങ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രിയ ഗംഗാസും ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കി.
വനിതകൾക്കൊപ്പം പൊരുതി ജയിച്ച് പുരുഷന്മാരും
വനിതാ താരങ്ങളുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ബോക്സര്മാരും പുറത്തെടുത്തത്. 55 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ നമീബിയയുടെ പി.പി.എം ഹൊസേബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജാദുമണി സിങ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. 80 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഗാനായുടെ ജോഷ്വ ഒഫോരിയെ 5-0 എന്ന സ്കോറിനാണ് അങ്കുഷ് പംഗൽ തോല്പ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗാനാ താരം ആക്രമിച്ചു കളിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അങ്കുഷ് മത്സരം അനുകൂലമാക്കുകയായിരുന്നു.
Narender Berwal powers into Men's Boxing Final at Commonwealth Games 2026, making it a perfect 10 out of 10 for India!— DD India (@DDIndialive) August 1, 2026
All 10 Indian boxers have booked their places in the finals, guaranteeing at least 10 silver medals and keeping alive the dream of a golden sweep@Media_SAI… pic.twitter.com/WZJjWfcEcO
വിജയക്കുതിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ഹെവിവെയ്റ്റിൽ നരേന്ദർ
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരമായ ‘പെർഫെക്ട് 10’ വിജയക്കുതിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഹെവിവെയ്റ്റ് താരം നരേന്ദർ ആയിരുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ 90+ കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോയുടെ നൈജൽ പോളിനെയാണ് നരേന്ദർ നേരിട്ടത്. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകളിലും കടുത്ത അച്ചടക്കത്തോടെ ബോക്സ് ചെയ്ത നരേന്ദർ 5-0 എന്ന ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. നരേന്ദറിന്റെ വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ സെമിഫൈനലിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയമെന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.
Also Read: ജൂഡോയിൽ ചരിത്ര സ്വർണ്ണം; ജാവലിനിൽ ഇരട്ട മെഡൽ, ഇന്നലെ ആറ് മെഡലുകൾ അടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യ