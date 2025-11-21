ലോക ബോക്സിംഗ് കപ്പ് ഫൈനൽ: സ്വര്ണം കൊയ്ത് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്, മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്
ഇന്ത്യ ഒമ്പത് സ്വർണം, ആറ് വെള്ളി, അഞ്ച് വെങ്കലം എന്നിങ്ങനെ 20 മെഡലുകൾ നേടി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി.
ഹൈദരാബാദ്: ലോക ബോക്സിംഗ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോക്സർമാർ. ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യ ഒമ്പത് സ്വർണം, ആറ് വെള്ളി, അഞ്ച് വെങ്കലം എന്നിങ്ങനെ 20 മെഡലുകൾ നേടി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരങ്ങളില് മൂന്ന് വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു. മിനാക്ഷി (48 കിലോഗ്രാം), നിഖത് സരീൻ (51 കിലോഗ്രാം), നൂപുർ നൂപുർ (80 കിലോഗ്രാം+) എന്നിവർ സ്വര്ണം സ്വന്തമാക്കി. ഏഴ് സ്വര്ണം നേടി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ബോക്സര്മാര് ലോകകപ്പില് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്നലെ വനിതാ 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ മിനാക്ഷി ഹൂഡ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ഫോസിലോവ ഫർസോണയെ 5-0 സ്പ്ലിറ്റ് ഡിസിഷനിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണം നേടി.
തുടർന്ന് വനിതകളുടെ 54 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ഇറ്റലിയുടെ സിരിൻ ചരബിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രീതി പവാർ ജയം നേടി. വനിതകളുടെ 70 കിലോഗ്രാമിൽ അരുന്ധതി ചൗധരിയും നൂപുർ ഷിയോറനും ഉസ്ബെക്ക് ബോക്സർമാരായ അസീസ സോകിറോവയെയും സോട്ടിംബോവ ഓൾട്ടിനോയിയെയും വീഴ്ത്തി ടോപ്പ് പോഡിയം ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്തു. അതേസമയം സോക്കിറോവ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെഡൽ ജേതാവാണ്, ഓൾട്ടിനോയ് ഒരു ഏഷ്യൻ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവാണ്.
പുരുഷന്മാരില് നാലുപേർക്കും വെള്ളി മെഡലുകൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. 50 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ജാദുമാനി സിംഗ് പൊരുതിയെങ്കിലും ഫൈനലിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ അസിൽബെക് ജലീലോവിനോട് 4-1 ന് പരാജയപ്പെട്ടു. 55 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ പവൻ ബർട്ട്വാൾ സമന്ദർ ഒലിമോവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, അഭിനാഷ് ജാംവാൾ 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില് ജപ്പാന്റെ ഷിയോൺ നിഷിയാമയോട് തോറ്റു. 80 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നിലവിലെ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻ ഷിട്ടു ഒലാഡിമേജിയാണ് അങ്കുഷ് ഫംഗലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
51 കിലോഗ്രാം വനിതാ ഫൈനലിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ യി-സുവാൻ ഗുവോയെ 5-0ന് നിഖാത് കീഴടക്കിയപ്പോൾ, നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യനായ ജാസ്മിന് 57 കിലോഗ്രാം മത്സരത്തിൽ 2024 ലെ പാരീസ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ വു ഷിഹ്-യിയെ 4-1 എന്ന മാർജിനിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ പർവീൺ ഹൂഡ ജപ്പാന്റെ അയക ടാഗുച്ചിയെ 3-2 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ചാമ്പ്യനായി. പുരുഷന്മാരുടെ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സച്ചിൻ സിവാച്ച് കിർഗിസ്ഥാന്റെ സെയ്ത്ബെക് ഉലു മുനാർബെക്കിനെ 5-0ന് വീഴ്ത്തി കിരീടം നേടിയപ്പോൾ, 70 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഹിതേഷ് ഗുലിയ കസാഖ് താരം മുർസൽ നൂർബെക്കിനെ 3-2ന് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വർണ്ണം നേടി.
പുരുഷ വിഭാഗം 90 + കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ നരേന്ദർ ബെർവാൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ഖലിംജോൺ മമസോളിയേവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. വനിതാ വിഭാഗം 80 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ ഒളിമ്പ്യൻ പൂജ റാണി പോളണ്ടിന്റെ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ അഗത കാസ്മാർസ്കയോട് തോറ്റ് വെള്ളി മെഡല് നേടി.
ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ ജേതാക്കൾ
- മിനാക്ഷി ഹൂഡ - 48 കിലോയിൽ സ്വർണം
- നിഖാത് സറീൻ - 51 കിലോയിൽ സ്വർണം
- പ്രീതി പവാർ - 54 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം
- ജെയ്സ്മിൻ ലംബോറിയ - 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം
- അരുന്ധതി ചൗധരി - 70 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം
- നൂപുർ ഷിയോറൻ - 80+ കിലോയിൽ സ്വർണം
- പർവീൺ ഹൂഡ - 60 കിലോയിൽ സ്വർണം
- പൂജ റാണി – 80 കിലോയിൽ വെള്ളി മെഡൽ
- നീരജ് ഫോഗട്ട് - 65 കിലോയിൽ വെങ്കലം
- സവീതി ബൂറ- 75 കിലോഗ്രാമിൽ വെങ്കലം
- സച്ചിൻ സിവാച്ച് - 60 കിലോയിൽ സ്വർണം
- ഹിതേഷ് ഗുലിയ - 70 കിലോയിൽ സ്വർണം
- ജാദുമാനി സിംഗ് - 50 കിലോയിൽ വെള്ളി
- പവൻ ബർട്ട്വാൾ - 55 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി
- അഭിനാഷ് ജാംവാൾ - 65 കിലോയിൽ വെള്ളി
- അങ്കുഷ് പങ്കൽ - 80 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി
- നരേന്ദർ ബെർവാൾ - 90+ കിലോയിൽ വെള്ളി
- സുമിത് കുണ്ടു- 75 കിലോയിൽ വെങ്കലം
- ജുഗ്നൂ - 85 കിലോയിൽ വെങ്കലം
- നവീൻ- 90 കിലോയിൽ വെങ്കലം
