അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റ്: ഇന്ത്യക്ക് ബാറ്റിംഗ്, മാനവ് സുതാറിന് അരങ്ങേറ്റം
ഇന്ത്യ vs അഫ്ഗാൻ ടെസ്റ്റ്: ടോസ് നേടി ശുഭ്മന് ഗിൽ; ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും.
Published : June 6, 2026 at 10:00 AM IST
ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന സ്വഭാവമുള്ള ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. മുള്ളൻപൂരിലെ മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ നാല് ദിവസത്തെ മത്സരം നടക്കുന്നത്.
യുവനിരയുമായി പുതിയ തുടക്കം
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന കഠിനമായ ടെസ്റ്റ് സീസണിനുള്ള ഒരുക്കമായാണ് ഇന്ത്യ ഈ മത്സരത്തെ കാണുന്നത്. ശ്രീലങ്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, കൂടാതെ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ബോർഡർ-ഗാവസ്കര് ട്രോഫി ഉൾപ്പെടെ 9 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. മുതിർന്ന താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ കീഴിൽ ടീം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന് പകരം സായ് സുദർശന് മൂന്നാം നമ്പരിൽ അവസരം നൽകിയപ്പോൾ, സ്പിന്നര് മാനവ് സുതാർ തന്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ് സ്വീകരിച്ചു. 6 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കുന്നത്.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bat first against Afghanistan.— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/IinSWSm5Og
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ലക്ഷ്യം
പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകൻ റിച്ചാർഡ് പൈബസിന്റെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് തങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണിത്. പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിലെ കരുത്ത് വലിയ ഫോർമാറ്റിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യുവതാരം നംഗയാലിയ ഖരോട്ടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനായി ഇന്ന് അരങ്ങേറും.
ക്യാപ്റ്റന്മാർ പറഞ്ഞത്:
ശുഭ്മന് ഗിൽ (ഇന്ത്യ): 'ഞങ്ങൾ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. പിച്ച് പതുക്കെയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ വളർന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ ടീമിനെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. മാനവ് സുതാർ ഇന്ന് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നുണ്ട്.
ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി (അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ): 'ടോസ് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു. വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. കാബൂളിൽ മികച്ച ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. മൂന്ന് പേസർമാരും രണ്ട് സ്പിന്നർമാരുമായാണ് ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്."
Captain Shubman Gill wins the toss and India will BAT FIRST in the Only Test against Afghanistan at New Chandigarh! 🙌🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) June 6, 2026
🇮🇳 DEBUT ALERT: Manav Suthar makes his Test debut for India! 👏💙#INDvAFG | Only Test ➡️ DAY 1 | LIVE NOW 👉https://t.co/hURsU016bX pic.twitter.com/DT1ue9bL5p
പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ :
ഇന്ത്യ: കെ.എൽ രാഹുൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ധ്രുവ് ജുറൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, മാനവ് സുതാർ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ: സെദിഖുള്ള അടൽ, റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ്, അബ്ദുൾ മാലിക്, റഹ്മത് ഷാ, ഹഷ്മത്തുള്ള ഷാഹിദി (ക്യാപ്റ്റൻ), അഫ്സര് സസായ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായ്, ഷറഫുദ്ദീൻ അഷ്റഫ്, നംഗയാലിയ ഖരോട്ടെ, സിയാവുർ റഹ്മാൻ, മുഹമ്മദ് സലീം.
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