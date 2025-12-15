Kerala Local Body Elections2025

ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യ! കന്നി സ്ക്വാഷ് ലോകകപ്പ് കിരീടം, ഹോങ്കോങ്ങിനെ 3-0 ന് വീഴ്‌ത്തി

അപരാജിതരായാണ് ഇന്ത്യ കിരീടപ്പോരിലേക്കെത്തിയത്.

India win squash World Cup
File Photo: India win squash World Cup (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: സ്ക്വാഷ് ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിൽ ആദ്യമായി മുത്തമിട്ട് ഇന്ത്യ. ചെന്നൈയില്‍ നടന്ന ആവേശപ്പോരില്‍ ടോപ് സീഡുകളായ ഹോങ്കോങ്ങിനെ 3-0ന് തകര്‍ത്തു. 2023 പതിപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്‌നനേട്ടമാണിത്. കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഷ് ടീം ഒരു മത്സരം പോലും തോറ്റിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിനെയും ബ്രസീലിനെയും തകര്‍ത്ത ശേഷം, ക്വാർട്ടർ, സെമി ഫൈനലുകളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയും രണ്ട് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഈജിപ്‌തിനെയും കീഴടക്കിയാണ് ഫൈനലിലെത്തിയത്.

മത്സരത്തില്‍ ലോക 37-ാം നമ്പർ താരം ലീ കാ യിയെ 3-1 പരാജയപ്പെടുത്തി 79-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജോഷ്‌ന ചിന്നപ്പയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ തുടക്കം നൽകിയത്. ലോക 29-ാം നമ്പർ താരവും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവുമായ അഭയ് സിംഗ് 42-ാം റാങ്കുകാരൻ അലക്‌സ് ലൗവിനെ 19 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 3-0 (7-1, 7-4, 7-4) എന്ന സ്കോറിന് മറികടന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2-0 ലീഡ് നൽകി. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ തൊമാട്ടോഹോയെ അനഹത് സിങ് തോൽപിച്ചതോടെ (3–0) ഇന്ത്യൻ വിജയം സമ്പൂർണമായി.

ഒരു വിജയവും ചരിത്ര കിരീടവും ഉറപ്പാക്കാൻ, 17 വയസ്സുകാരനായ അനഹത് സിംഗ് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന സമ്മർദ്ദത്തെ ഗംഭീരമായാണ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തത്. പിന്നാലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ പുരുഷ സിംഗിൾസ് ദേശീയ ചാമ്പ്യൻ വേലവൻ സെന്തിൽകുമാർ ഹെൻറി ല്യൂങ്ങിനെതിരെ കോർട്ടിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ ഉറപ്പാക്കി. 'അവിശ്വസനീയമായ ഒരു സായാഹ്നമായിരുന്നതെന്ന് മത്സരശേഷം അഭയ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഇതിഹാസങ്ങളായ ചില സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം മത്സരിക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനകരമാണ് താരം പറഞ്ഞു.

വിജയത്തോടെ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഈജിപ്‌ത് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം സ്ക്വാഷ് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. ചെന്നൈയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ് നടന്നത്. അതേസമയം 2028 ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ സ്ക്വാഷ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

സ്ക്വാഷ് ലോകകപ്പ് 2025 ഫൈനൽ ഫലങ്ങളും സ്കോറുകളും

ഇന്ത്യ 3-0 ഹോങ്കോങ്

  • ജോഷ്‌ന ചിന്നപ്പ - ബിടി കാ യി ലീ 3-1: 7-3, 2-7 ,7-5, 7-1 (23 മീറ്റർ)
  • അഭയ് സിംഗ് - അലക്‌സ് ലൗവ് 3-0: 7-1, 7-4, 7-4 (19 മി)
  • അനഹത് സിംഗ് - ബിടി ടൊമാറ്റോ ഹോ 3-0: 7-2, 7-2, 7-5 (16 മീ)
എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

