ഇതു താന്ടാ തിരിച്ചുവരവ്..! മാസ്സായി രോ-കോ, ഓസീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിന്നും ജയം
രോഹിത് ശര്മ സെഞ്ചുറിയും വിരാട് കോഹ്ലി അര്ധ സെഞ്ചുറിയും നേടി തിളങ്ങി.
Published : October 25, 2025 at 4:19 PM IST
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകര്പ്പന് ജയം. സിഡ്നിയില് നടന്ന ഏകദിനത്തില് ഒന്പത് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഓസ്ട്രേലിയ ഉയർത്തിയ 237 റൺസ് വിജയത്തിലേക്ക് 38.3 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെത്തി. സൂപ്പര് താരങ്ങളായ രോഹിത് ശര്മയുടെ സെഞ്ച്വുറിയും വിരാട് കോലിയുടെ അര്ധ സെഞ്ച്വറിയുടേയും മികവില് പരമ്പരയിലെ ‘വൈറ്റ് വാഷ്’ തോൽവി ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കി. നേരത്തെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച കംഗാരുപട പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
മത്സരത്തില് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ആദ്യം പുറത്തായത്. 26 പന്തിൽ 24 റണ്സെടുത്ത താരത്തെ 11–ാം ഓവറിൽ ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അലക്സ് ക്യാരി ക്യാച്ചെടുത്താണു പുറത്താക്കിയത്. രണ്ട് ഫോറും ഒരു സിക്സറും ഗില് പറത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയെത്തിയ കോലിക്കൊപ്പം രോഹിത് പിരിയാത്ത രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടില് 169 പന്തില് 168 റണ്സടിച്ചാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയലക്ഷ്യം കടത്തിയത്.
125 പന്തുകളിൽ 13 ഫോറുകളും മൂന്നു സിക്സുകളും ഉൾപ്പടെ 121 റണ്സാണു രോഹിത് നേടിയത്. 63 പന്തില് അര്ധസെഞ്ചുറി തികച്ച താരം 105 പന്തിലാണ് 33-ാം ഏകദിന സെഞ്ചുറിയിലേക്കെത്തിയത്. 81 പന്തുകൾ നേരിട്ട വിരാട് കോലി ഏഴു ഫോറുകളുൾപ്പടെ 74 റണ്സടിച്ചു. ഏകദിനങ്ങളില് 75-ാം അര്ധസെഞ്ചുറി കുറിച്ച കോലി ഏകദിന റണ്വേട്ടയില് കുമാര് സംഗക്കാരയെ മറികടന്ന് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്ക്ക് പിന്നില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും കോലി ഡക്കിനാണ് പുറത്തായത്. രോഹിത് രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു.
Rohit Sharma and Virat Kohli lead India to a win in the final ODI 👌#AUSvIND 📝: https://t.co/gElymMZSKE pic.twitter.com/Jd3tdWT6RW— ICC (@ICC) October 25, 2025
മത്സരത്തില് ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസ് 46.4 ഓവറിൽ 236 റൺസടിച്ചാണ് പുറത്തായത്. മാറ്റ് റെൻഷോ 58 പന്തുകളില് നിന്ന് 56 റൺസെടുത്ത് ടീമിന്റെ ടോപ് സ്കോററായി. മിച്ചല് മാർഷ് (41), മാത്യു ഷോർട്ട് (30), ട്രാവിസ് ഹെഡ് (29), അലക്സ് ക്യാരി (24) എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന സ്കോറർമാർ. മിച്ചൽ ഓവൻ (ഒന്ന്), മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് (രണ്ട്) എന്നിവർക്ക് തിളങ്ങാനായില്ല. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഹർഷിത് റാണ നാലു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. വാഷിങ്ടൻ സുന്ദര് രണ്ടു വിക്കറ്റും മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, കുൽദീപ് യാദവ്, അക്സര് പട്ടേൽ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീതവും സ്വന്തമാക്കി.