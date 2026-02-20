ഇന്ത്യ സെമി കാണാതെ പുറത്താകും, അഭിഷേക് വെറും 'സ്ലോഗർ'; വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി മുന് പാക് താരം
ടി20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യയുടെ സെമി സാധ്യതകൾ തള്ളി മുഹമ്മദ് ആമിർ
Published : February 20, 2026 at 5:49 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കെ, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സാധ്യതകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് മുൻ പാകിസ്ഥാൻ പേസർ മുഹമ്മദ് ആമിർ. ടൂർണമെന്റിലെ കിരീടസാധ്യതയിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്താകുമെന്ന ആമിറിന്റെ പ്രവചനം ആരാധകരെയും ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകരെയും ചൊടിപ്പിച്ചു. 'ഹാർനാ മനാ ഹേ' എന്ന സ്പോർട്സ് ടോക്ക് ഷോയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയപ്പോഴാണ് ആമിർ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.
ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ആകും സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയെന്ന് ആമിർ പറഞ്ഞു. 'പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരം ഒഴികെ, ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ കളിച്ച മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും അവരുടെ ബാറ്റിംഗ് നിര തകരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും നിലവിൽ കളിക്കുന്ന രീതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ, അവർക്ക് ഏത് വലിയ ടീമിനെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മുന്നേറുക എന്നത് അത്യന്തം കഠിനമായിരിക്കും," ആമിർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സിംബാബ്വെ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്ക് മാത്രമേ സെമിയിൽ എത്താൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ ഇന്ത്യ പുറത്താകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആമിർ പറഞ്ഞു.
നേരത്തേ ഇന്ത്യൻ താരം അഭിഷേക് ശര്മയ്ക്കെതിരെ ആമിര് നടത്തിയ പ്രതികരണവും വിവാദമായിരുന്നു. അഭിഷേക് ശർമ്മ സാങ്കേതികമായി പക്വതയില്ലാത്ത ഒരു ബാറ്ററാണെന്നും വെറുമൊരു 'സ്ലോഗർ' മാത്രമാണെന്നും ആമിർ പരിഹസിച്ചു. "അഭിഷേകിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അവൻ വെറും ഒരു സ്ലോഗർ മാത്രമാണ്. എല്ലാ പന്തും ആഞ്ഞടിക്കാനാണ് അവൻ നോക്കുന്നത്.
ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആ അടികൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊണ്ടേക്കാം, പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം ദിവസങ്ങളിലും അവൻ പരാജയപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ എട്ട് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അവൻ റൺസ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ബാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ 10, 15 അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്കോറുകൾ," ആമിർ വ്യക്തമാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ കരുത്തരായ ബൗളർമാർ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ ബലഹീനതകൾ ഉടൻ തന്നെ തുറന്നുകാട്ടുമെന്നും ആമിർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ടൂർണമെന്റില് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ അഭിഷേകിന്റെ ഫോമിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണ് ആമിറിന്റെ ഈ കടന്നാക്രമണം.
