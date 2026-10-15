ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് ജയിക്കണമെങ്കില് ഈ ടീം പോര, ടീം കോമ്പിനേഷനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് താരം
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പിന്നര് കുല്ദീപ് യാദവിന് പകരം മറ്റ് രണ്ട് ഓള്റൗണ്ടര്മാരെ കൂടി കഴിഞ്ഞ കളിയില് ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ തീരുമാനത്തെ വിമര്ശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് കൈഫ് സംസാരിച്ചത്
Published : October 15, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 2:37 PM IST
വിന്ഡീസിനെതിരായ നാലാം ടി20യിലെ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന് ടീം കോമ്പിനേഷനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്. ഹൈദരാബാദിലെ ഉപ്പല് സ്റ്റേഡിയത്തില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തില് 24 റണ്സിനാണ് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനോട് തോറ്റത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വിന്ഡീസ് ഉയര്ത്തിയ 248 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിന് മറുപടിയായി 223 റണ്സെടുക്കാനേ ഇന്ത്യക്കായുളളൂ. സഞ്ജു സാംസണ്(56) മിന്നിയ മത്സരത്തില് തിലക് വര്മ്മ(43), നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി(41), അഭിഷേക് ശര്മ്മ(29) തുടങ്ങിയവരും കാര്യമായ സംഭാവനകള് നല്കി.
അതേസമയം ബോളര്മാരില് ആര്ക്കും ഇന്ത്യക്കായി കാര്യമായ പ്രകടനം നടത്താന് സാധിച്ചില്ല. വിന്ഡീസ് ടീമിന്റെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകള് മാത്രമാണ് കളിയില് ഇന്ത്യന് ബോളര്മാര്ക്ക് വീഴ്ത്താന് സാധിച്ചത്. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പിന്നര് കുല്ദീപ് യാദവിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയ ഇന്ത്യ പകരം മൂന്ന് ഓള്റൗണ്ടര്മാരെയാണ് ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. നമന് ധിര്, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി എന്നിവര് ചേര്ന്ന് നാല് ഓവറുകള് എറിഞ്ഞെങ്കിലും വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനാവാതെ 58 റണ്സാണ് ഇവര് വിട്ടുകൊടുത്തത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടീമില് ഓള്റൗണ്ടര്മാരെ കുത്തിനിറച്ച ഈ തീരുമാനത്തെ വിമര്ശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് കൈഫ് പ്രതികരിച്ചത്. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബോളര്മാര്ക്ക് പകരം ഓള്റൗണ്ടര്മാരെ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് പ്ലേയിങ് ഇലവന് ഇറക്കുന്ന രീതി ഇന്ത്യ ഇനിയും പിന്തുടര്ന്നാല് ലോകകപ്പ് ജയിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
"നാലാം ടി20യില് ഇന്ത്യന് ടീം തോറ്റതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ബോളിങ് തന്നെയാണ്. 247 എന്നത് വലിയ സ്കോറാണ്. മോശം ബോളിങ് കാരണമാണ് നമ്മള് തോറ്റത്. ഇത് ഒരു അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയാണ്. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങള് ബാറ്റര്മാര് ജയിപ്പിച്ചുതരുകയാണെങ്കില് പിന്നീടുളള രണ്ട് മത്സരങ്ങള് ടീമിന് അനുകൂലമാക്കേണ്ടത് ബോളര്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാല് ഒരൊറ്റ മത്സരങ്ങള് പോലും ജയിപ്പിച്ച് തരാന് ഇന്ത്യന് ബോളര്മാര്ക്കാകുന്നില്ല. ഈയൊരു ടീം കോമ്പിനേഷന് ഇനിയും തുടരുകയാണങ്കില് ലോകകപ്പ് ജയിക്കാന് ഇന്ത്യക്കാവില്ല", മുഹമ്മദ് കൈഫ് ക്രിക്ക് ഇന്ഫോയില് സംസാരിക്കവേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ബോളിങ്ങില് പ്ലാനുകള് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാന് കഴിയാതെ പോയതായാണ് മത്സരത്തില് തിരിച്ചടിയായതെന്ന് മത്സരശേഷമുളള സമ്മാനദാന ചടങ്ങിനിടെ ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യരും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യ-വിന്ഡീസ് ടി20 സീരീസിലെ അവസാന മത്സരം ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക. പരമ്പരയില് ഇരു ടീമുകളും 2-2 എന്ന തുല്യതയില് നില്ക്കെ ഫൈനല് പോരാട്ടം വലിയ ആവേശമായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരില് ഉണ്ടാക്കുക. ഏകദിന പരമ്പര നേരത്തെ ഇന്ത്യ 2-1ന് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
Also read: കായിക വേദിയിലെ പെൺകരുത്തിന് ആദരം; ശ്രദ്ധേയമായി ഡോ. എം.സി. വസിഷ്ഠിൻ്റെ 'ഇന്ത്യൻ നാരി ശക്തി'