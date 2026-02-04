ടി20 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യ ആദ്യ സന്നാഹത്തില് ഇന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും; സഞ്ജുവിനു അവസാന അവസരം
സഞ്ജുവിന്റെ മോശം ഫോം ഇഷാന് വഴിതുറന്നേക്കും.
Published : February 4, 2026 at 4:07 PM IST
മുംബൈ: ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സന്നാഹമത്സരത്തില് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും. മുംബൈ ഡി വൈ പാട്ടീല് സ്റ്റേഡിയത്തില് വൈകിട്ട് ഏഴിനാണ് കളി തുടങ്ങുക. സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ ബാറ്റിങ് നിരയോടെയാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങുക. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, റിങ്കു സിംഗ്, ശിവം ദുബെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബാറ്റിംഗ് നിരയും ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുണ് ചക്രവർത്തി എന്നിവരുടെ ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റുമാണ് ടീമിന്റെ കരുത്ത്.
പരിക്കില് നിന്ന് തിലക് വര്മ്മ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നതോടെ സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥാനവും ചര്ച്ചയാകും. സഞ്ജു സാംസണ്, ഇഷാന് കിഷന് എന്നിവരില് ഒരാള്ക്ക് മാത്രമേ ടീമില് സ്ഥാനമുണ്ടാകൂ. സഞ്ജുവിന്റെ മോശം ഫോം ഇഷാന് വഴിതുറന്നേക്കും. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ പരമ്പരയില് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് വെറും 46 റണ്സ് മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് നേടാനായത്.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഇരു ടീമുകളും ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പര കളിച്ചിരുന്നു. ആതിഥേയർ 3-1ന് വിജയിച്ചു. പരമ്പര ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ നൽകാൻ സഹായിച്ചു. ഒരു സന്നാഹ മത്സരമാണെങ്കിൽ പോലും ആരാധകർക്ക് ഇന്ന് ആവേശപ്പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.
One last prep before Team India embark on their journey to repeat and defeat history at ICC Men’s #T20WorldCup 2026! 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 4, 2026
The 2024 finalists meet again.🔥👊
Warm-up match 👉 #INDvSA | WED, 4th FEB, 6 PM pic.twitter.com/n8LgzdnfZz
തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ്:
ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള ഏക പരിശീലന മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 7:00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ആരാധകർക്ക് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ടെലിവിഷനിൽ മത്സരം കാണാൻ കഴിയും, അതേസമയം തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാകും.
ഇരു ടീമുകളുടെയും സ്ക്വാഡുകൾ
ഇന്ത്യ: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, റിങ്കു സിംഗ്, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, കുൽദീപ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ഹർഷിത് റാണ, അഭിഷേക് ശർമ്മ.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: എയ്ഡൻ മാർക്രം (ക്യാപ്റ്റൻ), ക്വിൻ്റൺ ഡി കോക്ക്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, കാഗിസോ റബാഡ, ആൻറിച്ച് നോർട്ട്ജെ, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, കേശവ് മഹാരാജ്, ലുങ്കി എൻഗിഡി, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, ഡെവാൾഡ് ബ്രൂയിസ്, റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ തുടങ്ങിയവർ
ഇന്ത്യ എയുടെ സന്നാഹ മത്സരം:
ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുക്കുന്ന ദുർബല ടീമുകൾക്കെതിരായ സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾക്കായി ആയുഷ് ബദോണി നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എ ടീമിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അമേരിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ സന്നാഹ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ മിന്നും വിജയം നേടി. ഇന്ത്യ എയുടെ രണ്ടാമത്തെ സന്നാഹ മത്സരം നമീബിയയ്ക്കെതിരെ ഫെബ്രുവരി 6 ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ബിസിസിഐ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലൻസിൽ നടക്കും.
