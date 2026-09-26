കാര്യവട്ടത്ത് നാളെ ക്രിക്കറ്റ് പൂരം; കണ്ണുകളെല്ലാം കോഹ്ലിയിലേക്ക്, നേടുമോ ആ റെക്കോഡ്?
ക്യൂആർ കോഡ് മുതൽ പാർക്കിങ് വരെ, ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മത്സരത്തിനായി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ
Published : September 26, 2026 at 8:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് എല്ലാം പൂര്ണം. തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനാണ് മത്സരം. ഇന്ത്യന് ബാറ്റര്മാരുടെ വെടിക്കെട്ടും ബൗളര്മാരുടെ തീപ്പൊരി പ്രകടനവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. രാവിലെ പത്തിനു ശേഷം ആരാധകരെ സ്റ്റേഡിയത്തില് പ്രവേശിപ്പിക്കും. കുടിവെള്ളം സൗജന്യമായി ഒരുക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയര് വി വി രാജേഷ് അറിയിച്ചിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില് തന്നെ വിറ്റു തീര്ന്നിരുന്നതിനാല് സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞു കവിയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നാളെ മഴയുടെ സാധ്യതകളും ഇതുവരെ പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല.
അതേസമയം, നാളെ ഇന്ത്യ കളിത്തിലിറങ്ങുമ്പോള് എല്ലാം കണ്ണുകളും വിരാട് കോഹ്ലിയിലേക്കാണ്. വിരാട് കോഹ്ലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ റെക്കോർഡ് നേട്ടങ്ങളാണ്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഇതുവരെ കളിച്ച 43 മത്സരങ്ങളിലെ 41 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 66.50 ശരാശരിയിൽ 9 സെഞ്ചുറികളും 11 അർധസെഞ്ചുറികളും അടക്കം 2,261 റൺസാണ് കോഹ്ലി അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർക്ക് (18,426 റൺസ്) ശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന റൺവേട്ടക്കാരനായ കോഹ്ലി, ഏകദിനത്തിൽ 15,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരവും ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററുമാകാൻ വെറും 59 റൺസ് മാത്രം അകലെയാണ്. നിലവിൽ 314 മത്സരങ്ങളിലെ 302 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 58.59 ശരാശരിയിൽ 54 സെഞ്ചുറികളും 79 അർധസെഞ്ചുറികളും അടക്കം 14,941 റൺസാണ് 37-കാരനായ കോഹ്ലിയുടെ സമ്പാദ്യം; ഉയർന്ന സ്കോർ 183 ആണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 100 സെഞ്ചുറികൾ എന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന കോഹ്ലി നിലവിൽ 85 സെഞ്ചുറികൾ തികച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ മാത്രം ഒമ്പത് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുള്ള താരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ നേട്ടം കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
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കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിച്ച രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇതുവരെ പുറത്താകാതെ 199 റൺസാണ് കോഹ്ലി നേടിയിട്ടുള്ളത്. 2023 ജനുവരിയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 110 പന്തിൽ 13 ഫോറുകളും 8 സിക്സറുകളും അടക്കം പുറത്താകാതെ അടിച്ചുകൂട്ടിയ 166 റൺസ് ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. 85 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ച ശേഷം അതിവേഗം 166 ലേക്ക് എത്തിയ അന്നത്തെ പ്രകടനം ഏകദിന ബാറ്റിങ്ങിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു.
കൂടാതെ, ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റിൽ സച്ചിന്റെ സർവകാല റെക്കോർഡായ 60 സെഞ്ചുറികൾ മറികടക്കാൻ കോഹ്ലിക്ക് ഇനി രണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ കൂടി വേണം; നിലവിൽ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ 59 സെഞ്ചുറികളാണ് കോഹ്ലിക്കുള്ളത്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 41 സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുള്ള കോഹ്ലി, സച്ചിന്റെ 42 സെഞ്ചുറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ രണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ കൂടി അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകദിന റൺസ് നേടിയ സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് (164 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6,976 റൺസ്) മറികടക്കാൻ കോഹ്ലിക്ക് ഇനി 110 റൺസ് കൂടി മതി. നിലവിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ 130 മത്സരങ്ങളിലെ 127 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 62.42 ശരാശരിയിൽ 27 സെഞ്ചുറികളും 36 അർധസെഞ്ചുറികളും അടക്കം 6,867 റൺസാണ് കോഹ്ലിക്കുള്ളത്. ഈ വർഷം കളിച്ച ആറ് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 64.00 ശരാശരിയിലും 106-ലേറെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും ഒരു സെഞ്ചുറിയും മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികളും അടക്കം 384 റൺസ് കോഹ്ലി നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ
കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നാളെ( ഞായർ) നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ- വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് തലസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ ഗതാഗത, പാർക്കിങ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി രാവിലെ 8 മണി മുതൽ സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് കർശന പരിശോധനയുണ്ടാകും. ടിക്കറ്റുള്ള കാണികളെ മാത്രമേ ഈ സമയത്തിന് ശേഷം കാര്യവട്ടം ഭാഗത്തേക്ക് കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ.
മത്സരം കാണാനെത്തുന്നവർക്കായി വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി വിപുലമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാണികൾക്കായി കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ്,കാര്യവട്ടം ഗവൺമെൻ്റ് കോളേജ്, ബി.എഡ് സെൻ്റർ കാര്യവട്ടം, എൽ.എൻ.സി.പി.ഇ ഗ്രൗണ്ട്, അൽസാജ് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിലെ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ട്, ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് പാർക്കിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വിഐപികൾക്കും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഹൈവേ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പുറകിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിലും വിവിഐപികൾക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിന് സമീപവുമാണ് പാർക്കിങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കും തിരികെ മത്സര ശേഷം പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്കും കെസിഎ പ്രത്യേക വാഹന സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. റോഡിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കാറുകളിൽ പരമാവധി ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
നഗരത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കർശന ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ വെട്ടുറോഡ് വഴി തീരദേശ റോഡ് ഉപയോഗിക്കണം. ശ്രീകാര്യം ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ ചാവടിമുക്ക്- കുളത്തൂർ വഴിയാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്.
കൂടാതെ, ചെങ്കോട്ടുകോണം- കാര്യവട്ടം റൂട്ടിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി കാണികൾ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ പ്രത്യേക സർവീസുകളോ മറ്റ് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് പൊതുജനങ്ങൾ പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് വിലക്ക്
ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരോധിത വസ്തുക്കളുടെ വിശദമായ പട്ടിക അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടു.
പവർ ബാങ്ക്, സിഗരറ്റ്, ലൈറ്റർ, സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്, നാണയങ്ങൾ എന്നിവ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. വിസിൽ, ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലുകൾ, കുട, ഹെൽമറ്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും വിലക്കുണ്ട്. ക്യാമറകൾ (DSLR), വീഡിയോ റെക്കോർഡറുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റുകൾ എന്നിവയും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.
ആയുധങ്ങൾ, മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കൾ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, പടക്കങ്ങൾ, മാരക രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുമായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ലേസർ പോയിൻ്റുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയ്ക്കും പൂർണ്ണമായി വിലക്കുണ്ട്.
പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ, ടിന്നുകൾ, മദ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാനീയങ്ങൾ എന്നിവയും സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തേക്ക് കടത്താൻ പാടില്ല. കൂടാതെ, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ, വുവുസേല തുടങ്ങിയവയ്ക്കും പ്രവേശനാനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കണമെന്ന് കാണികളോട് കെസിഎ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പ്രവേശനത്തിന് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാനിങ്
ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനുള്ള സ്റ്റേഡിയം പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പുറത്തിറക്കി. ഓൺലൈൻ വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് പ്രവേശനത്തിനായി പ്രത്യേക ക്യുആർ കോഡ് ടിക്കറ്റ് ജീനി ആപ്പിൽ മത്സരദിവസം രാവിലെ എട്ടു മണി മുതൽ ലഭ്യമാകും. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഈ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തായിരിക്കും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവുക.
പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളുമായി വരുന്നവർക്കും സമാനമായ പരിശോധനയുണ്ടാകും. അവരുടെ ടിക്കറ്റിലുള്ള ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തായിരിക്കും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക. ടിക്കറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔട്ടർ ഗേറ്റിലൂടെയും ഇന്നർ ഗേറ്റിലൂടെയും മാത്രമേ കാണികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളു. ഒരു തവണ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അപ്രത്യക്ഷമാകും. അതിനാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നീട് ഒരു കാരണവശാലും വീണ്ടും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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