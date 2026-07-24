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തോൽവികളുടെ കയ്പ്പ് മാറി; സിംബാബ്‌വെയിൽ പരമ്പര നേടാൻ ഇന്ത്യ നാളെ കളത്തില്‍

ഇന്ത്യ-സിംബാബ്‌വെ രണ്ടാം ടി20: തോൽവികളുടെ പരമ്പര അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ നാളെ പരമ്പര വിജയത്തിനായി ഇറങ്ങും.

India vs Zimbabwe
India vs Zimbabwe (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 3:45 PM IST

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ഹരാരെ: തുടർച്ചയായ തോൽവികൾക്ക് ശേഷം വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീം സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാൻ നാളെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകളോടേറ്റ കടുത്ത പരമ്പര പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിന്‍റെ ആധികാരിക വിജയമാണ് നേടിയത്. വെറും 18 പന്തിൽ നിന്ന് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ബാറ്റിംഗും, പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി തിരിച്ചെത്തി 18 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ മായങ്ക് യാദവിന്‍റെ പ്രകടനവുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

ഇന്നലെ സിംബാബ്‌വെ ഉയർത്തിയ 126 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 40 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഇന്ത്യ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. ഇഷാൻ കിഷൻ, ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവരും റൺവേട്ടയിൽ പങ്കാളികളായി. എന്നാൽ ഇതേ മൈതാനത്ത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കുറഞ്ഞ റണ്ണിന് പുറത്തായതിനാൽ നാളെത്തെ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്.

India vs Zimbabwe
India vs Zimbabwe (IANS)

ബാറ്റിംഗിലെ മികവിനൊപ്പം യുവ ബൗളർമാരുടെ പ്രകടനവും താൽക്കാലിക പരിശീലകൻ വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മണിന് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. 21 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മായങ്ക് യാദവ് മികച്ച വേഗതയും ബൗൺസും കൊണ്ട് സിംബാബ്‌വെ ബാറ്റർമാരെ വിറപ്പിച്ചു. മീഡിയം പേസർ പ്രിൻസ് യാദവ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച അശോക് ശർമ്മയും മികച്ച വേഗത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായി.

സിംബാബ്‌വെയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മുൻനിര ബാറ്റർമാർ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ തകരുന്നതാണ് പ്രധാന തലവേദന. വിശ്രമദിനങ്ങളില്ലാതെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ (ഞായറാഴ്ച) മൂന്നാം മത്സരവും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിനാൽ, നാളെ തന്നെ പരമ്പര ഉറപ്പാക്കി മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ക്ലീൻ സ്വീപ് ലക്ഷ്യമിടാനാകും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുക.

മത്സര വിവരങ്ങൾ:

  • ദിവസവും സമയവും: ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 25, വൈകുന്നേരം 4:30 ന്.
  • വേദി: ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്.
  • തത്സമയ സംപ്രേഷണം: Unite8 Sports ചാനലുകളിലും, ഫാൻകോഡ് (FanCode) ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.

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INDIA VS ZIMBABWE 2ND T20I
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