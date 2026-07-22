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തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഇന്ത്യ; സിംബാബ്‌വെക്കെതിരായ ഒന്നാം ടി20 നാളെ

തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ടീം ഇന്ത്യ; സിംബാബ്‌വെക്കെതിരായ ഒന്നാം ടി20 നാളെ.

India vs Zimbabwe: First T20I Starts on Thursday
India vs Zimbabwe: First T20I Starts on Thursday (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 4:53 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തുടർച്ചയായ തോൽവികളുടെ വീഴ്‌ചയില്‍ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം പുതിയൊരു തുടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ട് നാളെ ഇറങ്ങുന്നു. സിംബാബ്‌വെക്കെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ യുവ ഇന്ത്യൻ നിര നാളെ ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിൽ ആതിഥേയരെ നേരിടും. കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് നായകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്‍റെ ആദ്യ ടി20 വിജയം സ്വന്തമാക്കാനും ടീമിന്‍റെ മോശം ഫോം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്.

അയർലൻഡിനോട് 2-0 ത്തിനും, ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് 4-0 ത്തിനും ടി20 പരമ്പരകൾ കൈവിട്ട ഇന്ത്യക്ക് ഈ പരമ്പരയിൽ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ 157.97 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 218 റൺസ് നേടി ശ്രേയസ് അയ്യർ മികച്ച വ്യക്തിഗത ഫോം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും ഐപിഎല്ലിലുമായി നയിച്ച കഴിഞ്ഞ 13 മത്സരങ്ങളിൽ വെറും ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിജയം നേടാനായത്.

യുവതാരങ്ങൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ അഭാവത്തിൽ ടീമിലെത്തിയ യുവ ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിത്. മുൻപ് അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഹരാരെയിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സൂര്യവംശി, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ മോശം ഫോം മറികടക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നാളെ ഇറങ്ങുന്നത്. ഐപിഎന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മികച്ച ഫോം കണ്ടെത്തിയ ഫിനിഷർ റിങ്കു സിംഗിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിരയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരും. ഇവർക്കൊപ്പം മായങ്ക് യാദവ്, അശോക് ശർമ്മ, യാഷ് താക്കൂർ എന്നീ അൺക്യാപ്പ്ഡ് പേസർമാർക്കും തങ്ങളുടെ പ്രതിഭ തെളിയിക്കാനുള്ള വേദിയാണിത്.

ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ സിംബാബ്‌വെ

അതേസമയം, സ്വന്തം മണ്ണിൽ സിക്കന്ദർ റാസ നയിക്കുന്ന സിംബാബ്‌വെയെ ചെറുതായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും നേടിയ പരമ്പര വിജയങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ ഇറങ്ങുന്നത്. ബ്ലെസ്സിങ് മുസരബാനി, റിച്ചാർഡ് നഗരാവ എന്നീ ഉയരക്കാരായ പേസർമാർക്കൊപ്പം ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ വെസ്ലി മാധേവെരെ, ന്യൂമാൻ ന്യാംഹുരി എന്നിവരും ചേരുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ സിംബാബ്‌വെക്ക് സാധിക്കും.

മത്സര വിവരങ്ങൾ

  • സമയം: ജൂലൈ 23, വൈകുന്നേരം 4:30 ന്
  • വേദി: ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്, ഹരാരെ
  • തത്സമയ സംപ്രേഷണം: യുണൈറ്റ്8 സ്‌പോർട്‌സ് ചാനലുകളിലും, ഫാൻകോഡ് ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.

ടീം സ്ക്വാഡുകൾ:

ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശിവം ദുബെ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, റിങ്കു സിംഗ്, ഹർഷ് ദുബെ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, യാഷ് താക്കൂർ, അശോക് ശർമ്മ, മായങ്ക് യാദവ്, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ).

സിംബാബ്‌വെ: സിക്കന്ദർ റാസ (ക്യാപ്റ്റൻ), ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റ്, റയാൻ ബേൾ, തനക ചിവാങ്ക, ബെൻ കുറാൻ, ബ്രാഡ് ഇവാൻസ്, വെസ്ലി മാധേവെരെ, തദിവനാഷെ മരുമാനി, വെല്ലിംഗ്ടൺ മസകദ്സ, ബ്ലെസ്സിങ് മുസരബാനി, ഡിയോൺ മിയേഴ്‌സ്, റിച്ചാർഡ് നഗരാവ, ന്യൂമാൻ ന്യാംഹുരി, മിൽട്ടൺ ശുംബ, തഫാദ്‌വ സിഗ.

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