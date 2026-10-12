ഇൻഡോറിൽ വിൻഡീസിനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ; മൂന്നാം ട്വൻ്റി 20യിൽ 14 റൺസിൻ്റെ തകർപ്പൻ ജയം
നാല് ഓവറിൽ 44 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങാണ് കളിയിലെ താരം
Published : October 12, 2026 at 7:13 AM IST
ഇൻഡോർ: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വൻ്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 14 റൺസിൻ്റെ തകർപ്പൻ ജയം. ഇൻഡോറിലെ ഹോൾക്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 223 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ പോരാട്ടം 209 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-1ന് മുന്നിലെത്തി.
നിർണായകമായി ബോളിങ് മികവ്
മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരുടെ പ്രകടനം നിർണായകമായെന്ന് നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി. ബോളർമാർക്ക് അവരുടെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പന്ത് വരണ്ടതായിരുന്നത് പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചു. അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോളിങ് നിര മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ കൃത്യതയോടെ യോർക്കറുകൾ എറിയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. നാല് ഓവറിൽ 44 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങാണ് കളിയിലെ താരം. ബോളർമാർ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നുവെന്നും, പന്ത് കൈമാറുമ്പോഴെല്ലാം ഏത് വെല്ലുവിളിയും ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ സജ്ജരായിരുന്നുവെന്നും ശ്രേയസ് അയ്യർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബാറ്റർമാർക്കും അഭിനന്ദനം
ബാറ്റർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് വിജയത്തിന് അടിത്തറയൊരുക്കിയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ പറഞ്ഞു. പവർപ്ലേയിൽ അഭിഷേക് ശർമ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ തകർത്തടിച്ചു. 30 പന്തിൽ നിന്ന് 69 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇഷാൻ കിഷൻ്റെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി മികച്ച ഫോമിലാണ് ഇഷാൻ കളിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിൽ 37 റൺസെടുക്കാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അവസാന ഓവറുകളിൽ 13 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന പ്രിൻസ് യാദവിൻ്റെ പ്രകടനവും നിർണായകമായി. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അതിനാൽ തന്നെ അമിത ആത്മവിശ്വാസം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും ശ്രേയസ് അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി. വലിയ സ്കോറുകൾ പിറക്കുന്ന മൈതാനമായതിനാൽ സ്വന്തം പദ്ധതികളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനും ആക്രമണാത്മക ശൈലി തുടരാനുമാണ് ടീം ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിഴവുകൾ സമ്മതിച്ച് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്
അതേസമയം, തങ്ങളുടെ ബോളർമാർക്ക് ഇതിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നായകൻ ഷായ് ഹോപ്പ് പ്രതികരിച്ചു. മഞ്ഞുവീഴ്ച ഇല്ലാതിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്ക് അനുകൂലമായി. ക്രിക്കറ്റിൽ ചെറിയ പിഴവുകൾക്ക് പോലും വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും. പന്തെറിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യത പാലിക്കാമായിരുന്നു. നിരവധി ബൗണ്ടറികളാണ് ബോളർമാർ വഴങ്ങിയത്. എന്നാൽ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അപകടകരമായ രീതിയിൽ മുന്നേറിയെങ്കിലും റോസ്റ്റൺ ചേസ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത് ആശ്വാസമായി.
ബാറ്റിങ് നിരയിൽ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഷായ് ഹോപ്പ് സമ്മതിച്ചു. മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കളിക്കാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇന്നിങ്സിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് പന്ത് കൂടുതൽ സ്വിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിയുകയും യോർക്കറുകൾ കൃത്യമായി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
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