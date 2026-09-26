ഇന്ത്യ-വിൻഡീസ് പോരാട്ടം തത്സമയം എവിടെ കാണാം? ആരാധകർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇതാ..!
ഇന്ത്യ-വിൻഡീസ് പോരാട്ടം നാളെ മുതൽ: തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം ആദ്യ ഏകദിനത്തിന് ഒരുങ്ങി
Published : September 26, 2026 at 8:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കമാകും. ആദ്യ പോരാട്ടം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദീർഘകാല പദ്ധതികളുടെ ആദ്യപടിയായാണ് ഇന്ത്യ ഈ പരമ്പരയെ കാണുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മധ്യത്തിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് ശേഷം കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിന്ന വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമ്മയും ഈ പരമ്പരയിലൂടെ വീണ്ടും സജീവമാവും. മികച്ച ഫോം തുടരുന്ന കോലിക്കൊപ്പം, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറി നേടി വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ച രോഹിതിന്റെ പ്രകടനവും ആരാധകര് ഏറെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്.
ബെഞ്ച് കരുത്ത് പരീക്ഷിക്കാൻ സുവർണ്ണാവസരം
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നിലനിർത്താനായി പ്രമുഖ താരങ്ങൾ പോയ സാഹചര്യത്തിൽ, യുവതാരങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രതിഭ തെളിയിക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് ഈ പരമ്പര. നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ധ്രുവ് ജുറെൽ, രമൺദീപ് സിംഗ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ആഖിബ് നബി എന്നിവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സര പരിചയം നിർണായകമാകും. കൂടാതെ, നായകൻ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനും രോഹിതിനും ബാക്കപ്പ് ഓപ്പണറായ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ എത്രത്തോളം അവസരം ലഭിക്കുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
A new ODI chapter, new combinations and plenty to look forward to as #TeamIndia gets set for the challenge ahead.— Star Sports (@StarSportsIndia) September 24, 2026
Watch #INDvWI, 1st ODI LIVE 👉 SUN, 27 SEP, 1 PM on Star Sports Network and JioHotstar! pic.twitter.com/RpnPRndf7m
തിരിച്ചുവരവിനായി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്
മറുഭാഗത്ത്, 2023 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനാകാത്തതിന്റെ നാണക്കേട് മാറ്റാനാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇറങ്ങുന്നത്. 2027 ലോകകപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ക്വാളിഫയർ റൗണ്ട് അവർക്ക് മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാലാണ് ശക്തരായ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ഈ പരമ്പരയെ അവർ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നത്.
പരമ്പരയുടെ മത്സരക്രമം
- ഒന്നാം ഏകദിനം: സെപ്റ്റംബര് 27 (തിരുവനന്തപുരം, ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം)
- രണ്ടാം ഏകദിനം: സെപ്റ്റംബര് 30 (ഗുവാഹത്തി, ബർസാപര സ്റ്റേഡിയം)
- മൂന്നാം ഏകദിനം: ഒക്ടോബർ 3 (മൊഹാലി, പി.സി.എ സ്റ്റേഡിയം, ഗ്രൗണ്ട് എ)
തത്സമയ സംപ്രേഷണം
മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലൂടെയും വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ആരാധകർക്ക് മത്സരങ്ങൾ ലൈവായി കാണാൻ സാധിക്കും.
One last World Cup in Blue. 🇮🇳 One goal: bring the trophy home. 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) September 26, 2026
Virat Kohli has made his motivation clear 😎
Drop your message for Virat in the comments 👇
Watch Virat Kohli Exclusive Interview on JioHotstar 👉 SUN, 27 SEPT, 7 AM & #INDvWI 👉 1st ODI 👉 SUN, 27th SEP, 1 PM pic.twitter.com/peFUbJgiz9
ഇരുടീമുകളുടെയും സ്ക്വാഡ്
ഇന്ത്യ: ശുഭ്മൻ ഗിൽ, രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ധ്രുവ് ജുറെൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുൽദീപ്പ് യാദ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ആഖിബ് നബി, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, നമൻ ധീർ.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ഷായ് ഹോപ്പ്, ജുവൽ ആൻഡ്രൂ, ജോൺ കാംപ്ബെൽ, കീസി കാർട്ടി, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, മാത്യു ഫോർഡ്, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, അമീർ ജംഗൂ, അൽസാരി ജോസഫ്, ഷമർ ജോസഫ്, വിറ്റൽ ലോസ്, ഗുഡകേഷ് മോട്ടി, കീമോ പോൾ, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.
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