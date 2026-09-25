ടിക്കറ്റുകൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകം വിറ്റുതീർന്നു; കാര്യവട്ടം ഏകദിനത്തിന് കനത്ത സുരക്ഷ
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടമാണ് കാര്യവട്ടത്ത് നടക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
Published : September 25, 2026 at 1:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ക്രിക്കറ്റ് ആവേശത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരി ഇളകിമറിയുമ്പോൾ, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പോരാട്ടത്തിനായി കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കി അധികൃതർ. മണിക്കൂറുകൾക്കകം മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുതീർന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ ടിക്കറ്റുകൾ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്നതിനെതിരെ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (കെസിഎ) പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടമാണ് കാര്യവട്ടത്ത് നടക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിൻഡീസ് സംഘവും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി. രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയും ഉൾപ്പെടുന്ന 15 അംഗ ടീമിനെയാണ് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കനത്ത സുരക്ഷാവലയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളുടെയും താമസവും പരിശീലനവും. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇരുടീമുകൾക്കും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൃത്യമായ പരിശീലന സമയക്രമം അനുവദിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരാണ് മത്സരം കാണാനായി നഗരത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
കരിഞ്ചന്ത തടയാൻ കർശന നടപടി
ടിക്കറ്റുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് കെസിഎ ഇടപെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഡോ. അരുൾ ആർ.ബി കൃഷ്ണയ്ക്കാണ് കെസിഎ സെക്രട്ടറി വിനോദ് എസ്. കുമാർ പരാതി നൽകിയത്. വ്യാജ ടിക്കറ്റ് വിൽപനയും കരിഞ്ചന്തയും തടയാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അനധികൃത വിൽപനക്കാർക്കെതിരെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും കെസിഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
യഥാർഥ വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചിലർ ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നത്. ഇത്തരം അനധികൃത വിൽപനകൾ യഥാർഥ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനൊപ്പം വ്യാജ ടിക്കറ്റുകൾ വ്യാപകമാകാൻ കാരണമാകുമെന്നും കെസിഎ പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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കഴിഞ്ഞ 17ന് വൈകിട്ട് ഏഴിന് തിരുവനന്തപുരം ഹയാത്ത് റീജൻസിയിലായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് വിൽപനയുടെ ഉദ്ഘാടനം. കെസിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക ടിക്കറ്റിങ് പങ്കാളിയായ ടിക്കറ്റ് ജീനി വഴി ലഭ്യമാക്കിയ ടിക്കറ്റുകൾ വെറും 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണമായും വിറ്റുതീർന്നു. ഗാലറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 650 രൂപയാണ് നിരക്ക്. പവലിയൻ ടിക്കറ്റിന് 1250 രൂപയും പവലിയൻ എ, ജെ എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 1800 രൂപയും 2000 രൂപയുമാണ് വില. എലൈറ്റ് പവലിയൻ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 2500 രൂപയും കെസിഎ ബോക്സ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 5000 രൂപയുമാണ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചത്. എല്ലാവിധ നികുതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നിരക്ക്. മൂന്ന് വയസിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. സ്കൂൾ-കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ 300 രൂപയാണ് നിരക്ക്.
ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കാര്യവട്ടം
കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന മത്സരമാണിത്. 2018 നവംബർ ഒന്നിന് ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഏകദേശം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിൻഡീസ് ടീം വീണ്ടും ഒരു ഏകദിനത്തിനായി തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. 2023 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏകദിന മത്സരം. അന്ന് വിരാട് കോലി പുറത്താകാതെ നേടിയ 166 റൺസിൻ്റെ മികവിൽ ഇന്ത്യ 390 റൺസ് നേടുകയും ശ്രീലങ്കയെ 73 റൺസിന് പുറത്താക്കി 317 റൺസിൻ്റെ റെക്കോഡ് വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ബാറ്റിങ്ങിനും ബോളിങ്ങിനും ഒരുപോലെ അനുകൂലമായ പിച്ചിൽ മികച്ചൊരു മത്സരം കാണാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
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