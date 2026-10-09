റാഞ്ചിയില് സഞ്ജു മാജിക്; 82 റൺസിന്റെ വെടിക്കെട്ട്, ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന് സ്കോര്
ഇന്ത്യ 20 ഓവറില് അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 249 റണ്സെടുത്തു.
Published : October 9, 2026 at 8:57 PM IST
റാഞ്ചി: സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിൽ തിളങ്ങി ഇന്ത്യ. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 41 പന്തിൽ 82 റൺസെടുത്ത് തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സ് കാഴ്ചവെച്ച് സഞ്ജു ടീമിന്റെ ടോപ് സ്കോററായി. 200.00 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് വീശിയ സഞ്ജു ഒൻപത് ഫോറും നാല് സിക്സും അടിച്ചുകൂട്ടി.ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അഭിഷേക് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായാണ് സഞ്ജു ക്രീസിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യ 20 ഓവറില് അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 249 റണ്സെടുത്തു.
തുടക്കം മുതൽ ആക്രമണോത്സുകമായി കളിച്ച സഞ്ജു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബൗളർമാരെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി. 12 പന്തിൽ 20 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമയെ റോസ്റ്റൺ ചേസിന്റെ പന്തിൽ മോട്ടി പിടികൂടിയതോടെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീണെങ്കിലും സഞ്ജു പതറിയില്ല.രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇഷാൻ കിഷനൊപ്പം ചേർന്ന് സഞ്ജു ഇന്ത്യൻ സ്കോർ കുതിപ്പിച്ചു.
ഇഷാൻ 22 പന്തിൽ 6 ഫോറും 2 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 195.45 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 43 റൺസ് നേടി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഇരുവരും ചേർന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബൗളിങ് നിരയെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ചു. ഒടുവിൽ സ്പ്രിംഗറുടെ പന്തിൽ പൂറാൻ പിടികൂടി സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിന് അവസാനമായെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും സഞ്ജു തന്റെ ചുമതല ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു.സഞ്ജു പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ശിവം ദുബെക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാനായില്ല. 10 പന്തിൽ 7 റൺസെടുത്ത ദുബെയെ ചേസ് ബൗൾഡാക്കി. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും (40) തിലക് വർമയും (44) ചേർന്ന് അവസാന ഓവറുകളിൽ ഇന്ത്യയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചു.