വിന്ഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാറ്റിംഗ്; അൻഷുൽ കാംബോജിന് അരങ്ങേറ്റം, നിതീഷും സിറാജും ടീമിൽ
ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മൂന്നാം ഏകദിനം: അൻഷുൽ കാംബോജിന് അരങ്ങേറ്റം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാറ്റിംഗ്
Published : October 3, 2026 at 2:28 PM IST
ന്യൂ ചണ്ഡിഗഢ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. യുവ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ അൻഷുൽ കാംബോജ് ഈ മത്സരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. കൂടാതെ ഓൾറൗണ്ടർ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജും ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് കളികളും വിജയിച്ച ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ 2-0 ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മൊഹാലിയിലെ ന്യൂ പി.സി.എ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കൂടി ജയിച്ച് പരമ്പര 3-0 ന് തൂത്തുവാരാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പേസർ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് പകരക്കാരനായാണ് അൻഷുൽ കാംബോജിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the 3️⃣rd and final ODI 🙌— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Anshul Kamboj is set for his ODI debut 👏
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രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ആക്വിബ് നബി എന്നിവർക്ക് പകരമാണ് നിതീഷും സിറാജും പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. മികച്ച ഒരു ബാറ്റിംഗ് വിക്കറ്റാണ് ഇവിടെയുള്ളതെന്നും മുൻ മത്സരങ്ങളിൽ ബാറ്റിംഗ് നിര മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും ബൗളിംഗിൽ ചില ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ടോസ് നേടിയ ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ പറഞ്ഞു.
മറുഭാഗത്ത്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമിൽ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കീസി കാർട്ടി, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, ഷമർ ജോസഫ് എന്നിവർക്ക് പകരം ജുവൽ ആൻഡ്രൂ, മാത്യു ഫോർഡ്, ഗുഡകേഷ് മോട്ടി എന്നിവർ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലെത്തി. ബാറ്റിംഗിൽ തങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ബൗളിംഗിൽ പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
പ്ലെയിങ് ഇലവൻ
ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, കെ. എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, നമൻ ധിർ, അൻഷുൽ കാംബോജ്, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ജോൺ കാംപ്ബെൽ, ജുവൽ ആൻഡ്രൂ, ഷായ് ഹോപ്പ്, അമീർ ജംഗൂ, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്, കീമോ പോൾ, മാത്യു ഫോർഡ്, അൽസാരി ജോസഫ്, ഗുഡകേഷ് മോട്ടി, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്, വിറ്റൽ ലോസ്.
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