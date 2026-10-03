റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ഹിറ്റ്മാന്റെ തേരോട്ടം; ഓപ്പണറായി 10,000 ഏകദിന റൺസ് പൂർത്തിയാക്കി
39-ാം വയസ്സിലും തളരാത്ത വീര്യം; വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് ചരിത്ര റെക്കോർഡ്!
Published : October 3, 2026 at 9:01 PM IST
ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡ് (പഞ്ചാബ്): ക്രിക്കറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്നത് പതിവാക്കി രോഹിത് ശർമ്മ. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഓപ്പണറായി 10,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന നാലാമത്തെ മാത്രം താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടമാണ് രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയത്. പ്രായവും ഫിറ്റ്നസും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ രോഹിത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഹിറ്റ്മാന്റെ ഈ റെക്കോർഡ് നേട്ടം.
ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിലാണ് രോഹിത് ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ 204 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 54.83 ശരാശരിയിൽ 33 സെഞ്ചുറികളും 50 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ 10,090 റൺസ് രോഹിത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.
ഈ പട്ടികയിൽ ഇതിഹാസ താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് (15,310 റൺസ്) ഒന്നാമത്. ശ്രീലങ്കയുടെ സനത് ജയസൂര്യ (12,740 റൺസ്), വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇതിഹാസം ക്രിസ് ഗെയ്ൽ (10,179 റൺസ്) എന്നിവരാണ് രോഹിത്തിന് മുന്നിലുള്ള മറ്റ് താരങ്ങൾ.
Calm. Composed. Crucial 🧊— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
How good was that knock from the Hitman under pressure? 👇
Relive ▶️ https://t.co/PTab9H1bWQ#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ImRo45 pic.twitter.com/sR16cFgu25
വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് ഹിറ്റ്മാൻ
ടെസ്റ്റ്, ടി20 ക്രിക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച രോഹിത് ശർമ്മയുടെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം ലോർഡ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയായിരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആ മത്സരത്തിൽ 388 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കായി 110 പന്തിൽ 17 ഫോറുകളും 5 സിക്സറുകളും അടക്കം 138 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി ഹിറ്റ്മാൻ തന്റെ ബാറ്റിംഗ് വീര്യം ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ 58.33 ശരാശരിയിൽ 175 റൺസാണ് രോഹിത് നേടിയത്.
ആ ഫോം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയുള്ള പരമ്പരയിലും രോഹിത് തുടർന്നു. വിൻഡീസിനെതിരെയുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് താരം 225 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ (1), വിരാട് കോഹ്ലി (0) എന്നിവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായപ്പോൾ രോഹിത് ശർമ്മ വീണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകനാകുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലെ സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ, ഈ മത്സരത്തിലും 85 പന്തിൽ 10 ഫോറും 3 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 92 റൺസ് രോഹിത് നേടി. ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദുമായി ചേർന്ന് 137 റൺസിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ രോഹിത് ഇന്ത്യയെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
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