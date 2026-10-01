ഗുവഹത്തിയിൽ ഗിൽ കൊടുങ്കാറ്റ്; വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്രജയം
ഗുവഹത്തിയിലെ എസിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ബാറ്റിങ് വിരുന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ കാഴ്ചവച്ചത്.
Published : October 1, 2026 at 5:55 AM IST
ഗുവഹത്തി: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 406 റൺസിൻ്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം അനായാസം മറികടന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്രജയം. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിൻ്റെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുടെയും (223*) രോഹിത് ശർമയുടെ സെഞ്ചുറിയുടെയും (101) മികവിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. പുരുഷ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ വിജയകരമായ റൺ ചേസാണിത്.
ഗുവഹത്തിയിലെ എസിഎ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ബാറ്റിങ് വിരുന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ കാഴ്ചവച്ചത്. 133 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 223 റൺസെടുത്ത ഗില്ലും 75 പന്തിൽ 101 റൺസെടുത്ത രോഹിത്തും ചേർന്ന് വിൻഡീസ് ബോളർമാരെ നിലത്തുനിർത്തിയില്ല. 39 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. 2006ൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 438 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ റൺ ചേസാണിത്. നാനൂറിന് മുകളിലുള്ള വിജയലക്ഷ്യം വളരെ നിസ്സാരമായാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ മറികടന്നത്.
വിൻഡീസിൻ്റെ കൂറ്റൻ സ്കോർ
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 405 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. അമീർ ജംഗൂ (114), ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പ് (104), ജോൺ കാംബെൽ (101) എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറികളാണ് വിൻഡീസിന് കരുത്തായത്. മറ്റേതൊരു ദിവസമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സ്കോർ അവർക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗുവഹത്തിയിലെ രാത്രി ഗില്ലിൻ്റേത് മാത്രമായിരുന്നു.
ഓവറിൽ 8.12 റൺസ് എന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യ ആദ്യ പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ നയം വ്യക്തമാക്കി. ഷമർ ജോസഫ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്, അൽസാരി ജോസഫ് എന്നിവരെ രോഹിത്തും ഗില്ലും ചേർന്ന് അതിർത്തി കടത്തി. ഏഴ് ഓവറിൽ അമ്പത് കടന്ന ഇന്ത്യ 12 ഓവറിനുള്ളിൽ നൂറ് റൺസ് പിന്നിട്ടു. 32 പന്തിൽ രോഹിത് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചപ്പോൾ ഗിൽ കൂടുതൽ അപകടകാരിയായി. 39 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ഗിൽ വെറും 62 പന്തിൽ തൻ്റെ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി.
21.1 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 200 റൺസിലെത്തി. ഏകദിനത്തിൽ ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയാണിത്. 84 റൺസിൽ നിൽക്കെ റിസ്റ്റ് സ്പിന്നർ വിറ്റൽ ലോവ്സിൻ്റെ പന്തിൽ കീസി കാർട്ടി രോഹിത്തിനെ കൈവിട്ടത് വിൻഡീസിന് തിരിച്ചടിയായി.
റെക്കോഡ് കൂട്ടുകെട്ട്
ഒടുവിൽ 255 റൺസിലാണ് ഈ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിച്ചത്. ഏകദിനത്തിൽ റൺ ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. ജെയ്ഡൻ സീൽസിൻ്റെ പന്തിൽ എൽബിഡബ്ല്യു ആയാണ് രോഹിത് മടങ്ങിയത്. ഈ സെഞ്ചുറിയോടെ ഏകദിനത്തിൽ 12,000 റൺസ് എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടാനും രോഹിത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
തുടർന്നെത്തിയ വിരാട് കോഹ്ലി 19 പന്തിൽ മൂന്ന് ഫോറും ഒരു സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 29 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ഷമർ ജോസഫിൻ്റെ പന്തിൽ ഷെർഫെയ്ൻ റഥർഫോർഡിൻ്റെ മികച്ചൊരു റിലേ ക്യാച്ചിലൂടെയാണ് കോഹ്ലി മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. കടുത്ത ചൂടിൽ കാലിലെ പേശിവലിവ് വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഗിൽ ബാറ്റിങ് തുടർന്നത്. 26 ഫോറുകളും എട്ട് സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഗില്ലിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ്. 167.67 എന്ന മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലായിരുന്നു താരം റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
89 പന്തിൽ 150 കടന്ന ഗിൽ 39-ാം ഓവറിൽ വിറ്റൽ ലോവ്സിൻ്റെ പന്തിൽ സിംഗിൾ എടുത്ത് തൻ്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. വെറും 117 പന്തിലാണ് താരം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ഇതോടെ ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരമെന്ന ഇഷാൻ കിഷൻ്റെ (126 പന്ത്) റെക്കോഡ് ഗിൽ പഴങ്കഥയാക്കി. ഗില്ലിൻ്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏകദിന ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയാണിത്. ഇതോടെ ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കെ ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏക താരമായി ഗിൽ മാറി. കൂടാതെ റൺ ചേസിൽ ഒരു ബാറ്റർ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ എന്ന ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ (201*) റെക്കോഡും ഗിൽ മറികടന്നു. 37 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 31 റൺസെടുത്ത ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് ഗില്ലിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഗെയ്ക്വാദാണ് വിജയറൺ നേടിയത്.
വിൻഡീസ് ബാറ്റിങ് നിരയുടെ പ്രകടനം
നേരത്തെ ഗുവഹത്തിയിലെ കാണികളെ നിശ്ശബ്ദരാക്കിയാണ് വിൻഡീസ് ബാറ്റർമാർ തകർത്തടിച്ചത്. ഏകദിന ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ മൂന്ന് പേർ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആറാമത്തെ സംഭവമാണിത്. 65 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ കാംബെൽ വിൻഡീസിനായി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന അഞ്ചാമത്തെ താരമായി. തൻ്റെ ഇരുപതാം ഏകദിന സെഞ്ചുറി നേടിയ ഹോപ്പ് ബ്രയാൻ ലാറയെ മറികടന്നു. 77 പന്തിലാണ് ജംഗൂ 114 റൺസെടുത്തത്.
പരിക്കേറ്റ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സിന് പകരമെത്തിയ കാംബെൽ 29 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടി. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ താരം 39 പന്തിൽ 69 റൺസെടുത്തു. ഹോപ്പ് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയപ്പോൾ മധ്യഓവറുകളിൽ ജംഗൂ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ കടന്നാക്രമിച്ചു. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ മെയ്ഡൻ ഓവറോടെയാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പിന്നീട് കാംബെൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. ഏകദിനത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആഖിബ് നബിയുടെ നാലാം ഓവറിൽ കാംബെൽ 17 റൺസെടുത്തു. അഞ്ചാം ഓവറിൽ ഒമ്പത് റൺസെടുത്ത കീസി കാർട്ടി പ്രസിദ്ധിൻ്റെ പന്തിൽ നമാൻ ധീറിന് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങി.
തുടർന്നെത്തിയ ഷായ് ഹോപ്പും കാംബെല്ലും ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തി. പ്രസിദ്ധ് എറിഞ്ഞ ഏഴാം ഓവറിൽ 22 റൺസാണ് പിറന്നത്. 6.1 ഓവറിൽ വിൻഡീസ് അമ്പത് കടന്നു. ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു വിൻഡീസ് താരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അർധസെഞ്ചുറിയാണ് കാംബെൽ നേടിയത്. ഗുർനൂർ ബ്രാറിനെയും നമാൻ ധീറിനെയും താരം അതിർത്തി കടത്തി. പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിൻഡീസ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 96 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. 65 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ കാംബെൽ 101 റൺസെടുത്ത് ബ്രാറിൻ്റെ പന്തിൽ പുറത്തായി. ഇതിനിടെ 15 റൺസിലും 27 റൺസിലും നിൽക്കെ ഹോപ്പിനെ കുൽദീപ് യാദവും വിരാട് കോഹ്ലിയും കൈവിട്ടു.
53 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച ഹോപ്പ് 89 പന്തിലാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരായ തൻ്റെ നാലാമത്തെ സെഞ്ചുറി നേടിയത്. 104 റൺസെടുത്ത താരത്തെ കുൽദീപ് യാദവ് പുറത്താക്കി. 54 പന്തിൽ 59 റൺസെടുത്തിരുന്ന ജംഗൂ പിന്നീട് 70 പന്തിൽ സെഞ്ചുറിയിലെത്തി. നമാൻ, കുൽദീപ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരെ താരം തുടർച്ചയായി ബൗണ്ടറി കടത്തി. ഷെർഫെയ്ൻ റഥർഫോർഡ് ബ്രാറിൻ്റെ പന്തിൽ പകരക്കാരൻ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന് ക്യാച്ച് നൽകി ഗോൾഡൻ ഡക്കായി മടങ്ങി. ജഡേജയുടെ പന്തിൽ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് ജംഗൂ പുറത്തായത്.
കീമോ പോളിനെ പുറത്താക്കിയ കുൽദീപ് യാദവ് ഏകദിനത്തിൽ 200 വിക്കറ്റുകൾ തികച്ചു. 123 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് താരം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യക്കാരിൽ മുഹമ്മദ് ഷമി (104 മത്സരം) മാത്രമാണ് ഇതിലും വേഗത്തിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അൽസാരി ജോസഫിനെ ജഡേജ പുറത്താക്കി. അവസാന അഞ്ച് ഓവറിൽ 36 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് റോസ്റ്റൺ ചേസും (25 പന്തിൽ 29*), ഷമർ ജോസഫും (8 പന്തിൽ 14*) ചേർന്ന് വിൻഡീസ് സ്കോർ 400 കടത്തി.
ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്ക് കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഏറ്റത്. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ 84 റൺസ് വഴങ്ങിയ ആഖിബ് നബി, ഏകദിന അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് വഴങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ബോളറായി മാറി. 1975ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കർസൻ ഘാവ്രി വഴങ്ങിയ 83 റൺസിൻ്റെ റെക്കോഡാണ് നബി മറികടന്നത്. ബ്രാർ, ജഡേജ, കുൽദീപ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും ധാരാളം റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തു. തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിൽ പേസർമാർക്ക് തിളങ്ങാനാകാത്തത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഗില്ലിൻ്റെയും രോഹിത്തിൻ്റെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനം ടീമിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
സ്കോർബോർഡ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 50 ഓവറിൽ 405/7 (അമീർ ജംഗൂ 114, ഷായ് ഹോപ്പ് 104, ജോൺ കാംബെൽ 101; കുൽദീപ് യാദവ് 2-65, രവീന്ദ്ര ജഡേജ 2-75). ഇന്ത്യ 43.3 ഓവറിൽ 406/2 (ശുഭ്മാൻ ഗിൽ 223*, രോഹിത് ശർമ 101; ഷമർ ജോസഫ് 1-52, ജെയ്ഡൻ സീൽസ് 1-78). ഇന്ത്യയ്ക്ക് എട്ട് വിക്കറ്റ് ജയം.
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