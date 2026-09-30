വിൻഡീസിനെ വീഴ്ത്താൻ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ; പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് കോലിയും സംഘവും!
രണ്ടാം ഏകദിനം: ഗുവാഹത്തിയിൽ പരമ്പര വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ; വിരാട് കോലി ഷോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ടീം ഒരുങ്ങി.
Published : September 30, 2026 at 11:01 AM IST
ഗുവാഹത്തി: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഗുവാഹത്തിയിലെ ബർസപാര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇറങ്ങും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിലെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിരാട് കോലിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗും (88 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ 139 റൺസ്), ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയും (110 റൺസ്) ചേർന്നാണ് വിൻഡീസ് ഉയർത്തിയ 297 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ മറികടന്നത്. ബോളിംഗിൽ 40 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ കുൽദീപ് യാദവാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണ്ണായക ബ്രേക്ക്ത്രൂകൾ സമ്മാനിച്ചത്.
Trivandrum ✅— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
Hello, Guwahati 👋#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/i2TbIhaHsH
ഗുവാഹത്തിയിലെ സുവർണ്ണ ഓർമ്മകൾ
ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള മൈതാനമാണ് ഗുവാഹത്തി. ഇവിടെ കളിച്ച രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമ്മയും ഇവിടെ സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ നടന്ന മുൻ മത്സരങ്ങളിലെ നാല് ഇന്നിംഗ്സുകളിലും 300-ലധികം റൺസ് പിറന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇന്നും ബൗളർമാർക്ക് കടുത്ത പരീക്ഷണമായിരിക്കും.
വിൻഡീസ് ബാറ്റിംഗും ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗും
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജോൺ കാംബെൽ (62), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ് (101) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിൽ വിൻഡീസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 19 ഓവറിൽ 135/0 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കുൽദീപ് യാദവിന്റെ തകർപ്പൻ ബോളിംഗാണ് വിൻഡീസിനെ നിയന്ത്രിച്ചത്. അതേസമയം നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (1/45), അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ നമൻ ധീർ (0/33), ഗുർനൂർ ബ്രാർ (0/60) എന്നിവർ ധാരാളം റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തു.
ഇതോടെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളിംഗ് നിരയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ആഖിബ് നബി എന്നിവർക്ക് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ധ്രുവ് ജുറെൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ എന്നിവരെയും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പരിഗണിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തത്സമയം കാണാം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ മത്സരം തത്സമയം കാണാം. കൂടാതെ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമായിരിക്കും.
ടീമുകൾ :
- ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, കെ.എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നമൻ ധീർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ആഖിബ് നബി, ധ്രുവ് ജുറെൽ.
- വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ജോൺ കാംബെൽ, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, കീസി കാർട്ടി, ഷായ് ഹോപ്പ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ/ക്യാപ്റ്റൻ), അമീർ ജംഗൂ, ജുവൽ ആൻഡ്രൂ, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, മാത്യു ഫോർഡ്, ഗുഡകേഷ് മോട്ടി, അൽസാരി ജോസഫ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്, കീമോ പോൾ, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്, ഷമർ ജോസഫ്, വിറ്റൽ ലോസ്.
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