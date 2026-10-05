വിൻഡീസിനെതിരെ ആദ്യ ടി20 നാളെ; പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ശ്രേയസ് അയ്യരും സംഘവും
കരീബിയൻ പരീക്ഷണത്തിന് ഇന്ത്യ നാളെ; ഒന്നാം ടി20 ലഖ്നൗവില്.
Published : October 5, 2026 at 3:08 PM IST
ലഖ്നൗ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തു സ്വർണ്ണമെഡലില് മുത്തമിട്ടതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നാളെ കളം നിറയും. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിന് ലഖ്നൗവിലെ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകും.
എന്നാൽ കരീബിയൻ കരുത്തിനെ ഇന്ത്യ ഒട്ടും കുറച്ചുകാണുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡിൽ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 352 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം മറികടന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റൺചേസ് വിജയം വിൻഡീസ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. പുറത്താകാതെ 162 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് സന്ദർശകർക്ക് വൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത്.
ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കരീബിയൻ പവർ ഹിറ്റർമാരുടെ താണ്ഡവം കണ്ടതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിര അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടിവരും. അതേസമയം, വിരലിന് പരിക്കേറ്റ വിൻഡീസ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ജുവൽ ആൻഡ്രൂവിന് പകരം അമീർ ജംഗൂവിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
🥇 𝗕𝗔𝗖𝗞-𝗧𝗢-𝗕𝗔𝗖𝗞 #𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗚𝗢𝗟𝗗! 🇮🇳 🎥 Relive the golden moments as #TeamIndia celebrates another memorable triumph on the big stage. A memorable evening in Japan. A proud moment for India. 🇮🇳🥇 #AsianGames2026 https://t.co/y5kzSo3Y1l— BCCI (@BCCI) October 4, 2026
ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നായകത്വത്തിൽ പുതിയ തരംഗം
2023-ൽ കരീബിയൻ മണ്ണിൽ നടന്ന അവസാന ടി20 പരമ്പരയിൽ വിൻഡീസ് 3-2 ന് ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ കഥ മാറും. ശ്രേയസ് അയ്യർ ക്യാപ്റ്റനായും യുവതാരം തിലക് വർമ്മ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായും എത്തുന്ന പുതിയൊരു യുവനിരയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി അണിനിരക്കുന്നത്. ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യാഡ് ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ 19 റൺസിന് പൂട്ടി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണ്ണം നേടിത്തന്ന അതേ തന്ത്രങ്ങളുമായി ശ്രേയസ് അയ്യർ പട നയിക്കും.
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ ഇന്ത്യ ബഹുദൂരം മുന്നിൽ
- ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയ 31 മത്സരങ്ങളിൽ 20 എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു വിജയം.
- സ്വന്തം മണ്ണിൽ വിൻഡീസിനെതിരെ കളിച്ച 11 മത്സരങ്ങളിൽ 9 എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു.
- 2018 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന 23 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ 18 ലും വിജയം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു.
മധ്യ ഓവറുകളിൽ വിൻഡീസ് വരുത്തുന്ന പിഴവുകൾ മുതലെടുക്കുക എന്നതാകും ഇന്ത്യൻ തന്ത്രം. വിൻഡീസ് നിരയിൽ ഫോമിലുള്ള ഷായ് ഹോപ്പും ഓൾറൗണ്ടർ കീമോ പോളും ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
ഏകാനയിലെ പിച്ച് ആരെ തുണയ്ക്കും?
ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമായ പിച്ചാണ് ഏകാനയിലേതെങ്കിലും കളി പുരോഗമിക്കുന്തോറും സ്പിന്നർമാർക്ക് ഇവിടെ കാര്യമായ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാറുണ്ട്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് മത്സരത്തിൽ നേരിയ മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിൻഡീസ് ടീം ഫ്ലഡ്ലൈറ്റിന് കീഴിൽ കഠിന പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. ജപ്പാനിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമും മത്സരത്തിനായി സജ്ജരാണ്.
പരമ്പരയിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 9-ന് റാഞ്ചിയിലും, 11-ന് ഇൻഡോറിലും, 14-ന് ഹൈദരാബാദിലും, ഒക്ടോബർ 17-ന് ബെംഗളൂരുവിലും വെച്ച് നടക്കും. ഏഷ്യാഡിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് മറ്റൊരു ആവേശപ്പൂരത്തിനാണ് നാളെ തിരിതെളിയുന്നത്.
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