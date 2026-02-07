മുംബൈയില് അമേരിക്കയുടെ ബൗളിങ് "ബോംബ്", തകര്ന്നടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര
അമേരിക്കൻ ബൗളർ ഷാഡ്ലി വാൻ ഷാൽക്വിക് ഒരോവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
Published : February 7, 2026 at 7:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മുംബൈയിലെ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ, അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങില് തകര്ന്നടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ. ടോസ് നഷ്പ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആറ് ഓവറുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 46 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയില് തകര്ന്നടിഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ ബൗളർ ഷാഡ്ലി വാൻ ഷാൽക്വിക് ഒരോവറിൽ തന്നെ മൂന്ന് നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ്മ, ശിവം ദുബെ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയാണ ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്.
അഭിഷേക് ശർമ്മയും ശിവം ദുബെയും റൺസൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി. പരിക്കു കാരണം ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഈ മത്സരത്തിൽ കളിച്ചില്ല. നിലവിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും റിങ്കു സിംഗുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. അഭിഷേക് ശർമ്മ (0), നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ അലി ഖാന് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇഷാൻ കിഷൻ (20), തിലക് വർമ്മ (25), ശിവം ദുബെ (0) എന്നിവനരെ ഷാഡ്ലി വാൻ ഷാൽക്വിക് വീഴ്ത്തി. ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൻ്റെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇഷാൻ കിഷനെയാണ് ഇന്ത്യ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇഷാൻ കിഷൻ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങുന്നതിനാൽ സഞ്ജുവിന് പകരക്കാരനായി പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. മധ്യനിരയിൽ തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, റിങ്കു സിംഗ് എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയതും സഞ്ജുവിന് തിരിച്ചടിയായി.
ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ
- അഭിഷേക് ശർമ്മ
- ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)
- തിലക് വർമ്മ
- സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ)
- ശിവം ദുബെ
- റിങ്കു സിംഗ്
- അക്സർ പട്ടേൽ
- വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ
- രവി ബിഷ്ണോയ്
- അർഷ്ദീപ് സിംഗ്
- മുഹമ്മദ് സിറാജ്
.
അമേരിക്കൻ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ
- മോനാങ്ക് പട്ടേൽ (ക്യാപ്റ്റൻ & വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)
- സ്റ്റീവൻ ടെയ്ലർ
- ആൻഡ്രീസ് ഗൗസ്
- ആരോൺ ജോൺസ്
- കോറി ആൻഡേഴ്സൺ
- മിലിന്ദ് കുമാർ
- ഹർമീത് സിംഗ്
- ഷാഡ്ലി വാൻ ഷാൽക്വിക്
- ജസ്ദീപ് സിംഗ്
- സൗരഭ് നേത്രാവൽക്കർ
- അലി ഖാൻ
Read Also: 14-ാം വയസിൽ ലോകം കീഴടക്കിയ വൈഭവ്; പക്ഷേ ഇനി അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാവില്ല, കാരണമിതാണ്!