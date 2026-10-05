അവസാന അങ്കത്തിന് ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്; രണ്ട് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യ നാളെ കളത്തില്
ബ്രസീലിന് ശേഷം ഉറുഗ്വേ; കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്കിൽ നാളെ ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പരീക്ഷണം! തത്സമയ സംപ്രേഷണ വിവരങ്ങൾ അറിയാം.
Published : October 5, 2026 at 7:25 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വമ്പൻ പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. നാളെ കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഉറുഗ്വേയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. പനാമയ്ക്കും അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനും എതിരെ കളിച്ചതിന് ശേഷം, ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ആഗോള ഫുട്ബോൾ ശക്തിക്കെതിരെ ചരിത്രപരമായ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ലോകോത്തര ഫുട്ബോൾ സ്വന്തം മണ്ണിൽ കാണാന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുവർണ്ണാവസരമാണിത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒട്ടനവധി നല്ല കാര്യങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് കളിച്ച പനാമയ്ക്കെതിരെ 1-1 എന്ന നിലയിൽ ആവേശകരമായ സമനില വഴങ്ങിയ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്, മികച്ച പ്രതിരോധവും ആക്രമണ ശൈലിയും പുറത്തെടുത്തു. പിന്നീട് ശക്തരായ ബ്രസീലിനെതിരെ 0-4 ന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള കളിയിലൂടെ മികച്ച അനുഭവസമ്പത്ത് നേടാൻ ടീമിന് സാധിച്ചു.
A familiar face, back in India. 🙌🏻🇮🇳🇺🇾 #INDURU #IndianFootball https://t.co/KduBjRBahP— Indian Football (@IndianFootball) October 5, 2026
അതിനാൽ, സമ്പന്നമായ ഫുട്ബോൾ പാരമ്പര്യവും സൂപ്പർ താരങ്ങളും നിരയുമുള്ള തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ ഉറുഗ്വേയ്ക്കെതിരായ മത്സരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പരമ്പര അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കളിക്കാർ
- റയാൻ വില്യംസ് (ഇന്ത്യ): പനാമയ്ക്കെതിരായ 1-1 സമനിലയിൽ ഗോൾ നേടിയ വില്യംസ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ആക്രമണ നിരക്കാരനാണ്. താരത്തിന്റെ വേഗതയും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉറുഗ്വേയുടെ പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രതിരോധത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകും.
- അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പ (ഇന്ത്യ): ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഥാപ്പ ഇന്ത്യൻ മധ്യനിരയ്ക്ക് പരിചയസമ്പത്തും ശാന്തതയും നൽകുന്നു. പന്ത് കൈവശം വെക്കാനും പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്ന് ആക്രമണത്തിലേക്ക് കളി മാറ്റാനുമുള്ള താരത്തിന്റെ മികവ് നിർണായകമാകും.
- റൊണാൾഡ് അരൗഹോ (ഉറുഗ്വേ): പ്രതിരോധത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ താരം. തന്റെ ലോകോത്തര കളി മികവിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ അരൗഹോയ്ക്ക് സാധിക്കും.
- ഡാർവിൻ നുനെസ് (ഉറുഗ്വേ): ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ സ്ട്രൈക്കർ. ഫൈനൽ തേർഡിലെ താരത്തിന്റെ വേഗതയും ശാരീരികക്ഷമതയും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും.
🇮🇳🆚🇺🇾 🔜 Get tickets on https://t.co/EWNP1YWpEK 🎟️ #INDURU #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/jOSMUOdAZK— Indian Football (@IndianFootball) October 5, 2026
മത്സരത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ
- മത്സരം: ഇന്ത്യ vs ഉറുഗ്വേ
- തീയതി: ഒക്ടോബർ 6, ചൊവ്വാഴ്ച
- സമയം: വൈകുന്നേരം 7:30pm
- വേദി: സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം, കൊൽക്കത്ത
മത്സരം തത്സമയം കാണാം
Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Aath SD & HD (ബംഗാളി), Sony Sports Ten 3 Hindi SD & HD, Sony Sports Ten 4 (തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ) എന്നീ ടിവി ചാനലുകളിലും സോണി ലിവ്വിലും (Sony LIV) മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
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