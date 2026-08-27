മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വേയും വരുന്നു! ഒക്ടോബർ 6ന് ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദ മത്സരം
ഉറുഗ്വേയും ബ്രസീലും പനാമയും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; മത്സരക്രമവും വേദികളും പുറത്തുവിട്ടു.
Published : August 27, 2026 at 4:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രണ്ട് തവണ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഉറുഗ്വേ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തും. 2026 ഒക്ടോബർ 6 ന് കൊൽക്കത്തയിലെ വിവേകാനന്ദ യുവഭാരതി ക്രീരാങ്കണത്തിലാണ് (സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം) ഇന്ത്യ-ഉറുഗ്വേ ചരിത്ര പോരാട്ടം അരങ്ങേറുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത വിധത്തിലുള്ള വമ്പൻ മത്സരങ്ങളാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോയിൽ ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് കളിച്ച മൂന്ന് പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ പന്തുതട്ടാൻ എത്തുന്നത്.
India to play former world champions Uruguay in international football friendly on October 6 in Kolkata. pic.twitter.com/Rci7hkX1Od— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2026
🇮🇳🤝🇺🇾— Indian Football (@IndianFootball) August 27, 2026
Welcoming the two-time world champions to Kolkata on October 6.#IndianFootball @Uruguay pic.twitter.com/DU8287LZMS
- സെപ്റ്റംബർ 26: പനാമയ്ക്കെതിരെ ബെംഗളൂരുവിൽ മത്സരം.
- ഒക്ടോബർ 3: അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനെതിരെ കൊൽക്കത്തയിൽ മഹാപോരാട്ടം
- ഒക്ടോബർ 6: രണ്ട് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വേയ്ക്കെതിരെ കൊൽക്കത്തയിൽ മത്സരം.
നിലവിൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 20-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഉറുഗ്വേ ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ നിരയിലൊന്നാണ്. നിലവിൽ ഉറുഗ്വേ ദേശീയ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഇതിഹാസ താരം ഡീഗോ ഫോർലാന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. 2016-ൽ ഐഎസ്എല്ലിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബൂട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ബെംഗളൂരുവിൽ പനാമയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ പരീക്ഷണം
സെപ്റ്റംബർ 26-ന് നടക്കുന്ന പനാമയ്ക്കെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് ബെംഗളൂരുവിലെ ശ്രീ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മത്സരം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വേദിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് അന്തിമ തീരുമാനമായത്.
2023-ലെ സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ കുവൈത്തിനെ മലർത്തിയടിച്ച് ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് കിരീടമുയർത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 44-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള പനാമ 2026 ലോകകപ്പിലും പങ്കെടുത്ത ടീമാണ്. ഇന്ത്യയും പനാമയും ഇതാദ്യമായാണ് നേർക്കുനേർ വരുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കൊൽക്കത്തയിൽ ബ്രസീലിനെ നേരിടുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലന മത്സരമായിരിക്കും ഇത്.
ദേശീയ ടീമിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റും എഐഎഫ്എഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ എൻ.എ. ഹാരിസ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. "ബെംഗളൂരുവിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളുമായി സവിശേഷമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. 2023 സാഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഈ നഗരം നൽകിയ പിന്തുണ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. പനാമയെപ്പോലൊരു ലോകകപ്പ് ടീമിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കർണാടകയിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു അവസരമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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