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ഇന്ത്യക്കെതിരെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നാടകീയ സമനില; മാരത്തൺ ഇന്നിങ്സുമായി സോനാൽ ദിനുഷ

ഇന്ത്യയുടെ വിജയമോഹങ്ങൾ തല്ലിക്കെടുത്തി ദിനുഷയുടെ പോരാട്ടവീര്യം; രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ലങ്കയ്ക്ക് നാടകീയ സമനില, പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ.

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India vs Sri Lanka: Second Test Ends in Hard-Fought Draw at Colombo (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 5:24 PM IST

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കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു സമനില. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 264 പന്തുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 133 റൺസ് നേടിയ സോനാൽ ദിനുഷയുടെ മാരത്തൺ പോരാട്ടമാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നാടകീയ സമനില സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഇന്ത്യ 1-0 ന് സ്വന്തമാക്കി.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 290 റൺസിന് പുറത്തായതിനെ തുടർന്ന് ഫോളോ ഓൺ ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീലങ്ക, അഞ്ചാം ദിവസം വെറും 16 റൺസിന്‍റെ നേരിയ ലീഡുമായാണ് കളി പുനരാരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ദിനുഷയുടെ പ്രതിരോധവും വാലറ്റത്തിന്‍റെ പിന്തുണയും ലങ്കയെ 154 ഓവറിൽ 429/9 എന്ന ശക്തമായ നിലയിൽ എത്തിച്ചു. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ശ്രീലങ്ക ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്‌തത്. പിച്ചിൽ നിന്ന് യാതൊരു പിന്തുണയും ലഭിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ പൂർണ്ണമായും തളർന്നതോടെ, മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന ഓവറുകളിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ധ്രുവ് ജുറെൽ എന്നിവർക്ക് വരെ പന്തേൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ദിനുഷ

ഈ പരമ്പരയിൽ ദിനുഷ നേടുന്ന മൂന്നാം സെഞ്ചുറിയാണിത്. കൂടാതെ ഒരു മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന എട്ടാമത്തെ ശ്രീലങ്കൻ താരമെന്ന ബഹുമതിയും ദിനുഷ സ്വന്തമാക്കി. അരവിന്ദ ഡി സിൽവയ്ക്കും കുമാർ സംഗക്കാരയ്ക്കും ശേഷം രണ്ട് മത്സരങ്ങളുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ മൂന്ന് സെഞ്ചുറികൾ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്ററാണ് ഈ യുവതാരം.

പരമ്പരയിൽ ആകെ 139.66 ശരാശരിയിൽ 419 റൺസാണ് ദിനുഷ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇരു ടീമുകളിലെയും കളിക്കാരും ലങ്കൻ ഡ്രസ്സിങ് റൂമും എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈയടിച്ചാണ് ഈ യുവതാരത്തിന്‍റെ അവിസ്‌മരണീയ പ്രകടനത്തെ വരവേറ്റത്.

വാലറ്റത്തിന്‍റെ പോരാട്ടവീര്യം

ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ് നിരയിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജിനും രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കും പരിക്കിന്‍റെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയസാധ്യതകളെ ബാധിച്ചു. ലങ്കൻ വാലറ്റത്തിൽ ലാഹിരു കുമാര 90 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 12 റൺസെടുത്ത് ജഡേജയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങും മുൻപ് മികച്ച പ്രതിരോധം തീർത്തു. അവസാന വിക്കറ്റിൽ അസിത ഫെർണാണ്ടോയെ (0) കൂട്ടുപിടിച്ച് ദിനുഷ 27 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫെർണാണ്ടോ റൺസൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിലും 24 പ്രധാനപ്പെട്ട പന്തുകൾ പ്രതിരോധിച്ചു നിന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ സ്കോർ:

  • ഇന്ത്യ: 138 ഓവറിൽ 503/9 (ഡിക്ലയേഡ്)
  • ശ്രീലങ്ക: 290 & 154 ഓവറിൽ 429/9 (സോനാൽ ദിനുഷ 133*, പസിന്ദു സൂരിയബണ്ഡാര 92; മാനവ് സുതർ 3-105, രവീന്ദ്ര ജഡേജ 3-94).

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