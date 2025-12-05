ETV Bharat / sports

നിര്‍ണായക മൂന്നാം ഏകദിനം നാളെ; ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റുതീര്‍ന്നു, ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ വിരാട് കോലി

തുടർച്ചയായ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടോ, അതിൽ അധികമോ സെഞ്ചറികൾ നേടി റെക്കോര്‍ഡിട്ട താരമാണ് കോലി

Virat Kohli
Virat Kohli (IANS)
December 5, 2025

ഹൈദരാബാദ്: ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലി നിരവധി തവണ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തിരുത്തുകയും സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടോ, അതിൽ അധികമോ സെഞ്ചറികൾ നേടി റെക്കോര്‍ഡിട്ട താരമാണ് കോലി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ റാഞ്ചിയിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സത്തില്‍ 120 പന്തിൽ 135 റൺസടിച്ച താരം, റായ്‌പൂരില്‍ 93 പന്തിൽ 102 റണ്‍സാണു സ്വന്തമാക്കിയത്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ അവസാനവും നിർണായകവുമായ കളി ഡിസംബർ 6നു വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കും.

ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ കോലി

മൂന്നാം മത്സരത്തിലൂടെ വിരാട് കോലിക്ക് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സെഞ്ച്വറികൾ നേടാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററും കോലിയാണ്. നേരത്തെ 2018ല്‍ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലാണ് ഹാട്രിക് സെഞ്ചുറി നേടി റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഒക്ടോബർ 21-ന് ഗുവാഹത്തിയിൽ 140 റൺസും, ഒക്ടോബർ 24-ന് വിശാഖപട്ടണത്ത് പുറത്താകാതെ 157 റൺസും, ഒക്ടോബർ 27-ന് പൂനെയിൽ 107 റൺസും താരം നേടി. നിലവില്‍ കോലിയുടെ ഏകദിന സെഞ്ചുറികളുടെ എണ്ണം 53 ആയി. കരിയറിൽ 84 സെഞ്ചുറികളാണ് നേടിയത്. 100 സെഞ്ചുറികളുള്ള സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ മാത്രമാണ് മുന്നിൽ. 2013-ല്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച സച്ചിന്‍റെ പേരില്‍ 100 അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ച്വറികളാണുള്ളത്. 51 എണ്ണം ടെസ്റ്റിലും, 49 എണ്ണം ഏകദിനത്തിലുമാണ് താരം നേടിയത്.

Virat Kohli
Virat Kohli (IANS)

വിശാഖപട്ടത്ത് ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റുത്തീര്‍ന്നു

വിരാട് കോലിയുടെ തുടർച്ചയായ സെഞ്ചുറികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മൂന്നാം ഏകദിനത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ വിറ്റുതീർന്നു. തുടക്കത്തിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നല്ലതല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആന്ധ്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (ACA) അറിയിച്ചു. എന്നാൽ കോലിയുടെ തുടർച്ചയായ സെഞ്ച്വറികൾക്കുശേഷം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന വര്‍ധിക്കുകയായിരുന്നു.

പരമ്പര സമനിലയില്‍

രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് നലുവിക്കറ്റിനു തോറ്റു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 359 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ആറുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ പ്രോട്ടീസ് മറികടക്കുകയായിരുന്നു. ജയത്തോടെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര സമനിലയിലായി(1-1). ഋതുരാജും (105), കോലിയും (102) നേടിയ സെഞ്ചുറിയുടെയും രാഹുലിന്‍റെ (66) അർധ സെഞ്ചറിയുടെയും ബലത്തിലാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും 300ന് മുകളിൽ സ്കോർ നേടിയത്. ഞായറാഴ്‌ച റാഞ്ചിയിൽ നടന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 349 റൺസ് വിജയകരമായി പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

