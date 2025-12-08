ETV Bharat / sports

ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നാളെ കട്ടക്കില്‍: തുടര്‍വിജയം നേടാന്‍ ഇന്ത്യ, അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

മത്സരം വൈകുന്നേരം 7:00 ന് ആരംഭിക്കും.

India vs South Africa
India vs South Africa (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നാളെ കട്ടക്കിലെ ബരാബതി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ അരങ്ങേറും. സൂര്യകുമാർ യാദവാണ് ടീം ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. മത്സരം വൈകുന്നേരം 7:00 ന് ആരംഭിക്കും, ടോസ് 6:30 ന് നടക്കും. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. സൂര്യകുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ആകെ എട്ട് പരമ്പരകളാണ് കളിച്ചത്. ഏഴ് പരമ്പരകൾ ജയിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു പരമ്പര സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. സൂര്യയുടെ ക്യാപ്‌റ്റന്‍സിയില്‍ ഇന്ത്യ ഒരു പരമ്പര പോലും തോറ്റിട്ടില്ല. ടി20 ലോകകപ്പ് വരാനിരിക്കെ പരമ്പരയെ ഇരുടീമുകളും ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടി20

ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ആകെ 31 ടി20 മത്സരങ്ങളിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 18 എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചപ്പോള്‍ പ്രോട്ടീസ് പട 12 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മത്സരം മാത്രമേ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ പരമ്പര നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു ടി20 പരമ്പര പോലും ആഫ്രിക്ക ജയിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ആഫ്രിക്ക ദ്വിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പര നേടിയിട്ടുള്ളത്. 2012 ലാണ് ആദ്യമായി അവര്‍ പരമ്പര ജയിച്ചത്. അക്കാലത്ത്, ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ ഒരു മത്സര ടി20 പരമ്പര മാത്രമേ കളിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ആ പരമ്പര ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയിച്ചു. ഇതിനുശേഷം, 2015 ൽ, മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയും പ്രോട്ടീസ് 2-0 ന് നേടി.

നിലവില്‍, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടർച്ചയായ മൂന്നാം പരമ്പര വിജയമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായ 12 ടി20 പരമ്പര വിജയങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ മുള്ളൻപൂർ (ഡിസംബർ 11), ധർമ്മശാല (ഡിസംബർ 14), ലഖ്‌നൗ (ഡിസംബർ 17), അഹമ്മദാബാദ് (ഡിസംബർ 19) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നടക്കുക.

ടി20 ഐ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ, അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അർഷ്ദീപ് സിങ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ഹർഷിത് റാണ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ.

