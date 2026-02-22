ടി20 ലോകകപ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ബാറ്റിങ് തകർച്ച; കളത്തിൽ ബുമ്രയുടെ സംഹാര താണ്ഡവം
ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ക്യാപറ്റന് എയ്ഡന് മാര്ക്രം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഇന്ത്യ.
Published : February 22, 2026 at 7:23 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര് എട്ടില് ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ബാറ്റിങ്. അഹമ്മദാബാദ്, നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില് ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ക്യാപറ്റന് എയ്ഡന് മാര്ക്രം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കളി തുടങ്ങി നിമിഷങ്ങള്ക്കകം ഇന്ത്യ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. പേസർമാരായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും അർഷ്ദീപ് സിങും മികച്ച ഓപ്പണിങ് സ്പെല്ലിലൂടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാറ്റർമാരെ നന്നേ വലയ്ക്കുകയാണ്.
ജസ്പ്രിത് ബുമ്ര രണ്ട് വിക്കറ്റും അര്ഷ്ദീപ് സിങ് ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഡിവാള്ഡ് ബ്രേവിസ് (4), ഡേവിഡ് മില്ലര് (18) എന്നിവരാണ് ക്രീസില്. തകര്ച്ചയോടെയായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തുടക്കം. രണ്ടാം ഓവറില് തന്നെ ക്വിന്റണ് ഡി കോക്കിനെ (6) ജസ്പ്രിത് ബുമ്ര ബൗള്ഡാക്കി. മൂന്നാം ഓവറില് എയ്ന് മാര്ക്രവും (4) മടങ്ങി. അര്ഷ്ദീപ് സിങിൻ്റെ പന്തില് മിഡ് ഓഫില് ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ ക്യാച്ചിലാണ് മാര്ക്രം ക്രീസ് വിട്ടത്. റ്യാന് റിക്കിള്ട്ടണും ബുമ്രയ്ക്ക് മുന്നില് പിടിച്ചുനില്ക്കാന് സാധിച്ചില്ല.
സഞ്ജു സാംസണ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. അവസാനം കളിച്ച ടീമില് മാറ്റം വരുത്താതെയാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മുൻപുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇരു ടീമുകളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയ പ്രതീക്ഷ ഏറെയാണ്.
ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള 36 മത്തെ മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. ഇതുവരെ നടന്ന 35 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ 21ലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 13 മത്സരങ്ങളിലുമാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇരുടീമുകളും ഏഴ് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ച് തവണ ഇന്ത്യയും രണ്ട് തവണ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും വിജയം സ്വന്തമാക്കി. 2014ലെ സെമിഫൈനലിലും 2024ലെ ഫൈനലിലും ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും വിജയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു.
ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇതുവരെ നടന്ന അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ പരാജയത്തിന് പകരം വീട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യമാകും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുണ്ടാവുക. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില് എല്ലാ കളിയും ജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും നേര്ക്കുനേര് എത്തുന്നത്.
അതേസമയം ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മില് ഇതുവരെ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളില് ഒരു ഇന്നിങ്സില് ഏറ്റവുമധികം സിക്സുകളെന്ന റെക്കോഡിൽ ഇന്ന് മാറ്റങ്ങള് വരാൻ സാധ്യതകളേറെയാണ്. റെയ്നയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരം ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസനുമാണ് നിലവിൽ ഈ റെക്കോർഡിന് ഉടമകള്.
എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കളി അവസാനിക്കുമ്പോള് റെക്കോർഡുകള് മാറിമറിയാനും സാധ്യതകള് ഏറെയാണ്. അഹമ്മദാബാദില് ബാറ്റിങ്ങിന് അനുകൂലമായ പിച്ചായതിനാല് തന്നെ രണ്ട് ടീമിലെയും താരങ്ങള്ക്ക് ഈ റെക്കോഡ് തകര്ക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനിയാണ് പരീക്ഷണ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് പാകിസ്ഥാന്, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതര്ലന്ഡ്സ് ടീമുകള്ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യ കളിച്ചത്. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ന്യൂസിലന്ഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ടീമുകള് ഉയര്ത്തിയ വെല്ലുവിളി സമര്ഥമായി അതിജീവിച്ചവരാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യ മിന്നും പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പ്.
