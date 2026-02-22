സൂപ്പര് എട്ടില് വിജയം തുടരാൻ ഇന്ത്യ; ഫൈനലിലെ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും
അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യൻമാരായ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുമായി ഇന്ത്യ ഏറ്റുമുട്ടും. 2024 ലെ ഫൈനൽ ആവർത്തിക്കുമോ എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ആണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
മുൻപുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇരു ടീമുകളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചത് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയ പ്രതീക്ഷ ഏറെയാണ്. ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള 36 മത്തെ മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. ഇതുവരെ നടന്ന 35 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ 21ലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 13 മത്സരങ്ങളിലുമാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇരുടീമുകളും ഏഴ് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ച് തവണ ഇന്ത്യയും രണ്ട് തവണ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും വിജയം സ്വന്തമാക്കി. 2014ലെ സെമിഫൈനലിലും 2024ലെ ഫൈനലിലും ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും വിജയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു.
ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇതുവരെ നടന്ന അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ പരാജയത്തിന് പകരം വീട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യമാകും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുണ്ടാവുക. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില് എല്ലാ കളിയും ജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും നേര്ക്കുനേര് എത്തുന്നത്.
എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനിയാണ് പരീക്ഷണ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് പാകിസ്ഥാന്, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതര്ലന്ഡ്സ് ടീമുകള്ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യ കളിച്ചത്. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ന്യൂസിലന്ഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ടീമുകള് ഉയര്ത്തിയ വെല്ലുവിളി സമര്ഥമായി അതിജീവിച്ചവരാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യ മിന്നും പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പ്.
അതേസമയം ഒന്നാം നമ്പര് ടി20 ബാറ്ററായ അഭിഷേക് ശര്മയുടെ ഫോം ഔട്ട് ആശങ്കയാണ്. ടൂര്ണമെൻ്റില് കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും താരം പൂജ്യത്തിന് മടങ്ങിയിരുന്നു. അഭിഷേകിനു പകരം സഞ്ജു സാംസണെ ഓപ്പണറായി പരീക്ഷിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. തിലക് വര്മയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കിലും സഞ്ജു സാംസണിൻ്റെ പേര് ഉയർന്ന് കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാർ യാദവ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങള് ചിരിച്ച് തള്ളുകയാണുണ്ടായത്.
എന്തായാലും ടൂര്ണമെൻ്റില് നാല് വിജയങ്ങളിലും നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ച മിസ്റ്റ്റി സ്പിന്നര് വരുണ് ചക്രവര്ത്തിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് എതിരാളികള്ക്ക് ഉള്ക്കിടിലമുണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന ആയുധം.
