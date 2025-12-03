ETV Bharat / sports

കോലിക്കും റുതുരാജിനും മിന്നും സെഞ്ചുറി; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ വമ്പൻ സ്കോറുയര്‍ത്തി ഇന്ത്യ

രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 358 റൺസെടുത്തു.

India vs South Africa
India vs South Africa (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും വിരാട് കോലി മിന്നും സെഞ്ച്വറി നേടി. റാഞ്ചിയിൽ മാച്ച് വിന്നിംഗ് സെഞ്ച്വറി നേടിയ താരം, റായ്‌പൂരിലും തന്‍റെ മികച്ച ഫോം പുറത്തെടുത്തു. 90 പന്തുകളിൽനിന്നാണ് കോലി തികച്ചത്. ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ താരത്തിന്‍റെ 53–ാം സെഞ്ചറിയാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ 84–ാം സെഞ്ചറി നേട്ടം. 93 പന്തുകളില്‍ 102 റൺസെടുത്താണു കോലി പുറത്തായത്. ലുങ്കി എന്‍ഗിഡിയുടെ പന്തിൽ എയ്‌ഡന്‍ മാർക്രം ക്യാച്ചെടുത്താണു താരം മടങ്ങിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റായ്‌പൂരിലെ സെഞ്ചുറിയോടെ, ഏകദിനത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നോ അതിലധികമോ ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ 50+ സ്കോറുകൾ നേടിയ ബാറ്ററായി കോലി മാറി (13). രോഹിത് ശർമ്മയും (11) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുമാണ് (10) പിന്നിലുള്ളത്. 2027 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ടീമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ, നിലവിലെ ഘട്ടത്തിൽ കോലിയുടെ ഫോം വളരെ നിർണായകമാണ്. കോലിയും രോഹിതും ടീമിൽ ഇടം നേടുന്നതില്‍ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാല്‍ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ചില മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വമ്പന്‍ സ്‌കോറുയര്‍ത്തി ഇന്ത്യ

രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 358 റൺസെടുത്തു. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ കോലിയും റുതുരാജും 195 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി.റുതുരാജ് 105 റൺസും കോലി 102 റൺസുമെടുത്ത് പുറത്തായി. യശസ്വി ജയ്സ്വാള്‍ (22), രോഹിത് ശർമ (14),വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ (ഒന്ന്) എന്നിവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ തിളങ്ങാനായില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ 66 റൺസെടുത്ത് പുറത്താവാതെ നിന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി മാർക്കോ യാൻസൺ രണ്ട് വിക്കറ്റും നേടി. മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ജയിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് ജയിക്കാനായാല്‍ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം.

ഇന്ത്യന്‍ ടീം: യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കെഎൽ രാഹുൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പ്ലേയിംഗ് ഇലവന്‍: ക്വിൻറൺ ഡി കോക്ക്, എയ്ഡൻ മാർക്രം, ടെംബ ബാവുമ(ക്യാപ്റ്റൻ), മാത്യു ബ്രീറ്റ്‌സ്‌കെ, ടോണി ഡി സോർസി, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, മാർക്കോ യാൻസെൻ, കോർബിൻ ബോഷ്, കേശവ് മഹാരാജ്, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, ലുങ്കി എൻഗിഡി.

Also Read: ഒടുവില്‍ നിലപാട് മാറ്റി വിരാട് കോലി..! പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി കളിക്കും

TAGGED:

IND VS SA 2ND ODI
INDIA VS SOUTH AFRICA
IND VS SA 2ND ODI 2025
VIRAT KOHLI
INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND ODI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.