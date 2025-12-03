ETV Bharat / sports

രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്യും; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ 3 മാറ്റം, പ്ലെയിംഗ് 11 ഇതാ..!

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 1:36 PM IST

ക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്യും. റായ്‌പൂരിലെ ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമിൽ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ ടെംബ ബാവുമ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ സ്‌പിന്നർ കേശവ് മഹാരാജ്, പേസർ ലുങ്കി എൻഗിഡി എന്നിവർ ടീമിൽ ഇടം നേടി.

റയാൻ റിക്കിൾട്ടൺ, പ്രെനെലൻ സുബ്രയൻ, ഒട്ട്നീൽ ബാർട്ട്മാൻ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ തുടർച്ചയായി 20-ാം തവണയാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ടോസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത ഇലവനുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 17 റൺസിന്‍റെ വിജയത്തോടെ മെൻ ഇൻ ബ്ലൂ ഇതിനകം 1-0 ന് മുന്നിലാണ്. ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. അതേസമയം, പരമ്പരയില്‍ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ പ്രോട്ടീസിനു ജയം അനിവാര്യമാണ്.

വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമ്മയുമാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിലൂടെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ നേടിയ ബാറ്ററായി വിരാട് കോലി മാറി. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് താരം മറികടന്നത്. 102 മത്തെ പന്തിൽ നിന്നാണ് കോലി തൻ്റെ കരിയറിലെ 83-ാം സെഞ്ചുറി നേടിയത്. കൂടാതെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡ് രോഹിത് ശർമ്മ സ്വന്തമാക്കി. ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയെ മറികടന്നാണ് താരത്തിന്‍റെ നേട്ടം.

മുഖാമുഖം

അതേസമയം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും 95 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 51 മത്സരങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജയിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ 46 മത്സരങ്ങളിൽ ജയം സ്വന്തമാക്കി. മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ ടീം: യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കെഎൽ രാഹുൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പ്ലേയിംഗ് ഇലവന്‍: ക്വിൻറൺ ഡി കോക്ക്, എയ്ഡൻ മാർക്രം, ടെംബ ബാവുമ(ക്യാപ്റ്റൻ), മാത്യു ബ്രീറ്റ്‌സ്‌കെ, ടോണി ഡി സോർസി, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, മാർക്കോ യാൻസെൻ, കോർബിൻ ബോഷ്, കേശവ് മഹാരാജ്, നാന്ദ്രെ ബർഗർ, ലുങ്കി എൻഗിഡി.

