ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അവസാന ടി20 മത്സരം, വില്ലനാകുമോ മൂടൽമഞ്ഞ്? കാലാവസ്ഥ പ്രവചനമിങ്ങനെ...
മൂന്നാം ടി20 മത്സരം നിർത്തിവച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിസിസിഐയ്ക്ക് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ആരാധകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്ന് വന്നത്. ശശി തരൂരും രംഗത്ത്..
Published : December 18, 2025 at 5:31 PM IST
ലഖ്നൗ: ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയിലെ നാലാമത്തെ ടി20 മത്സരം നാളെ അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കും. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആവേശം കുറവാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, മൂടൽ മഞ്ഞ്. ഒരു പന്ത് പോലും എറിയാൻ സാധിക്കാതെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മത്സരം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇതോടെ ആരാധകർക്കിടയിൽ ആശങ്കയായി.
ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള നാലാമത്തെ ടി20 മത്സരം ഇന്നലെ (ഡിസംബർ17) നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം. വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരം കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതോടെ നിര്ത്തിവച്ചു. ഉത്തരേന്ത്യ നിലവില് അതിശൈത്യത്തിലാണ്. മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിസിസിഐയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയർന്ന് വന്നത്.
Who organised match in Lucknow ??— Veena Jain (@Vtxt21) December 17, 2025
Have some sh@me BCCI 🤡 #INDvsSA
pic.twitter.com/9CSgXzyhWx
അമിത മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണമാണ് ഇരു ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം മാറ്റിവച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പടെയുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങള് കഴിഞ്ഞപ്പോള് ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മത്സരം ജയിച്ച ഇന്ത്യ അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയില് 2-1ന് മുന്നിലാണ്. നാളെത്തെ മത്സരം എന്താകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ചിന്ത.
നാളെ മാനം തെളിയും
അതേസമയം നാളത്തെ കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്നും തെളിഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിൽ മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യതയില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. താപനില 15-30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരു ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം തടസം കൂടാതെ നാളെ നടക്കും.
ബിസിസിഐയ്ക്ക് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം
ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള നാലാമത്തെ ടി20 മത്സരം ഉപേക്ഷിതച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിസിസിഐയ്ക്ക് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ശൈത്യം ശക്തമാകുന്ന സമയത്ത് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചതിനെതിരെയാണ് വിമർശനം. ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്റ്റേഡിയങ്ങള് മാത്രം അനുവദിച്ച ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനത്തെയാണ് ആരാധകർ ചോദ്യം ചെയ്തത്.
Matchday -1! 🏏#TheProteas Men are ready for the heat of battle as all eyes turn to the 4th T20I tomorrow. 🇿🇦🔥#Unbreakable pic.twitter.com/N8coy4MFfl— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 16, 2025
ലഖ്നൗ കൂടാതെ ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡ്, ധരംശാല, റാഞ്ചി, റായ്പുർ, വിശാഖപട്ടണം, കട്ടക്ക്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുവാഹത്തി, കൊൽക്കത്ത തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയങ്ങള്. ലഖ്നൗ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ശൈത്യം ശക്തമാവുകയും മലിനീകരണ തോതു ഉയരുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കാതെയാണ് വേദികൾ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്ന് വന്നത്.
വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) ലഖ്നൗവിൽ ബുധനാഴ്ച 400ന് മുകളിലായിരുന്നു. രാത്രിയാകും തോറും ദൃശ്യപരത ഇല്ലാതാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ സമയത്ത് മത്സരം നിശ്ചയിച്ചത് ഒരു തെറ്റാണെന്നും ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. താരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ചും ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
ശശി തരൂരും രംഗത്ത്
ബിസിസിഐയുടെ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലെ വീഴ്ചയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ. 'മിക്ക ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും വ്യാപകമായ പുകമഞ്ഞും 411 എന്ന എക്യുഐ കാരണം, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള ദൃശ്യപരത വളരെ കുറവാണ്. എക്യുഐ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 68 ആയ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവർ മത്സരം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു' എന്ന് ശശി തരൂർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Cricket fans have been waiting in vain for the #INDVSSAODI to start in Lucknow. But thanks to dense smog, pervasive in most north Indian cities, and an AQI of 411, visibility is too poor to permit a game of cricket. They should’ve scheduled the game in Thiruvananthapuram, where…— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 17, 2025
മുന്നിൽ ഇന്ത്യ
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചതോടെ പരമ്പരയില് മുന്നിലാണ്. ധർമ്മശാല ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് ഏഴ് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്. 35 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമയാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയില് ടോപ് സ്കോറർ. വിജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2–1ന് മുന്നിലെത്തി. ഇനി മത്സരം തോറ്റാലും ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര നഷ്ടമാകില്ല. അതേസമയം, കാലിന് പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ല് ഇനി കളിക്കില്ലെന്നും പകരം മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജുവിന് കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
