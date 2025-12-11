Kerala Local Body Elections2025

രണ്ടാം ടി20 ഇന്ന് മുള്ളൻപൂരില്‍: സഞ്ജുവും കുല്‍ദീപും വീണ്ടും പുറത്ത്..! സാധ്യതാ താരങ്ങള്‍ ഇവര്‍

ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തില്‍ 101 റണ്‍സിന്‍റെ മിന്നും വിജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

India vs South Africa 2nd T20I match
India vs South Africa 2nd T20I match (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 4:09 PM IST

ന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ഇന്ന് നടക്കും. ചണ്ഡീഗഡിലെ മുള്ളൻപൂരിലുള്ള മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സിലും ദൂരദർശൻ ടിവിയിലും മത്സരം കാണാന്‍ കഴിയും. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമാകും. കട്ടക്കിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 101 റൺസിന്‍റെ മിന്നും ജയം നേടിയ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം രണ്ടാം മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ഹാർദിക്കിന്‍റെ തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്‌സിന്‍റെ (59) കരുത്തിൽ 175 റൺസ് ഇന്ത്യ നേടിയപ്പോള്‍ മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 74 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താവുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലെ മാറ്റങ്ങൾ ?

രണ്ടാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യ വിജയിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നിലനിർത്തുമോ അതോ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം. ആദ്യ ടി20യിലെ പ്രകടനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് കളിക്കാർ സൂര്യകുമാർ യാദവും ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലുമാണ്. തുടർച്ചയായ 19 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിലും മോശം പ്രകടനമാണ് സൂര്യ പുറത്തെടുത്തത്. അതേസമയം ഗില്ലിനും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്യാപ്റ്റനും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും എന്ന നിലയിൽ, ഇരുവരെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക അസാധ്യമാണ്.

ആദ്യ മത്സരത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീം ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി പോരാട്ടം. ജിതേഷ് ശർമ്മയും സഞ്ജു സാംസണും ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ ജിതേഷിനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ സഞ്ജുവിനു അവസരത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ബൗളിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്‌ക്കൊപ്പം, അർഷ്ദീപ് സിംഗും സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയേക്കും. അക്‌സര്‍ പട്ടേലും വരുൺ ചക്രവർത്തിയുമുള്ളതിനാല്‍ കുൽദീപ് യാദവ് പുറത്തായേക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, ജിതേഷ് ശർമ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ.

സൗത്താഫ്രിക്ക- ക്വിന്‍റണ്‍ ഡികോക്ക് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം (ക്യാപ്റ്റന്‍), ട്രിസ്റ്റണ്‍ സ്റ്റബ്‌സ്, ഡെവാള്‍ഡ് ബ്രെവിസ്, ഡേവിഡ് മില്ലര്‍, ഡൊണോവന്‍ ഫെരേര, മാര്‍ക്കോ യാന്‍സണ്‍, കോര്‍ബിന്‍ ബോഷ്, കേശവ് മഹാരാജ്, ആന്‍ട്രിച്ച് നോര്‍ക്കിയ, ലുംഗി എന്‍ഗിഡി.

