ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ടെസ്റ്റില് നേരിടാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ; പൂര്ണ ഷെഡ്യൂള്, മത്സരം കാണാന് വഴി ഇതാ
പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നവംബർ 14ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കും.
Published : November 12, 2025 at 6:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇനി മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നവംബർ 14ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കും. 2027 ജൂണിൽ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഡബ്ല്യുടിസി 2027 ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും പോരിന് ഇറങ്ങുന്നത്. അവസാന ഹോം ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു.
ശക്തമായ ബാറ്റിങ് നിരയും ബൗളിങ് നിരയുമുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നിലവിലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജേതാക്കളാണ്. ഇന്ത്യയും വിന്ഡീസും തമ്മില് 44 ടെസ്റ്റുകളിലാണ് ഇതിനോടകം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇതില് പതിനെട്ടിലും ജയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാനായത് 16 ടെസ്റ്റുകളാണ്. 10 മത്സരങ്ങള് സമനിലയില് കലാശിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ, നിലവിൽ 61.90 ശതമാനം പോയിന്റുമായി ഡബ്ല്യുടിസി 2025-27 പോയിന്റ് ടേബിളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പര്യടനം.
ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ
ടെസ്റ്റ് പരമ്പര
- ആദ്യ ടെസ്റ്റ്: നവംബർ 14-18, ഈഡൻ ഗാർഡൻസ്, കൊൽക്കത്ത
- രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്: നവംബർ 22-26, ബർസാപര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഗുവാഹത്തി
ഏകദിന പരമ്പര
- ആദ്യ ഏകദിനം: നവംബർ 30, ജെഎസ്സിഎ സ്റ്റേഡിയം, റാഞ്ചി
- രണ്ടാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 3, ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിംഗ് സ്റ്റേഡിയം, റായ്പൂര്
- മൂന്നാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 6, ഡോ. വൈഎസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി എസിഎ-വിഡിസിഎ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, വിശാഖപട്ടണം
ടി20ഐ പരമ്പര
- ആദ്യ ടി20: ഡിസംബർ 9, ബരാബതി സ്റ്റേഡിയം, കട്ടക്ക്
- രണ്ടാം ടി20: ഡിസംബർ 11, മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, മുള്ളൻപൂർ (ന്യൂ ചണ്ഡീഗഢ്)
- മൂന്നാം ടി20: ഡിസംബർ 14, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, ധർമ്മശാല
- നാലാമത്തെ ടി20 ഐ: ഡിസംബർ 17, ഭാരതരത്ന ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ലഖ്നൗ
- അഞ്ചാം ടി20: ഡിസംബർ 19, നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം, അഹമ്മദാബാദ്
ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്ക്വാഡുകൾ (ഇരു ടീമുകളുടെയും ഏകദിന, ടി20 ടീമുകളെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല).
🗣️🗣️ 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙗𝙞𝙜 𝙨𝙩𝙚𝙥 𝙛𝙤𝙧 𝙪𝙨 𝙞𝙣 𝙜𝙚𝙩𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙏𝘾 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡 #TeamIndia Assistant Coach Ryan ten Doeschate on the importance of the upcoming #INDvSA Test Series 🙌 @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lEdvj0TCJe— BCCI (@BCCI) November 12, 2025
ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ്:
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ/വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ എൽ രാഹുൽ, സായ് സുദർശൻ, ദേവദത്ത് പടിക്കൽ, ധ്രുവ് ജുറൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അക്സർ പട്ടേൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ആകാശ് ദീപ്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ്:
ടെംബ ബവുമ (ക്യാപ്റ്റൻ), കോർബിൻ ബോഷ്, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, ടോണി ഡി സോർസി, സുബൈർ ഹംസ, സൈമൺ ഹാർമർ, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, കേശവ് മഹാരാജ്, എയ്ഡൻ മർക്രം, വിയാൻ മുൾഡർ, സെനുരൻ മുത്തുസാമി, കഗിസോ റബാഡ, റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്, കൈൽ വെറെയ്ൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)..
തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം
ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ടിവി ചാനലുകളിൽ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും. മത്സരത്തിൻ്റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ (JioHotstar) ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാകും.
