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പനാമയെ പൂട്ടിക്കെട്ടി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ്; കരുത്തർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചരിത്ര സമനില!

റാങ്കിംഗിലെ പുലികളെ തളച്ച് ഇന്ത്യയുടെ വീരഗാഥ, പനാമയ്‌ക്കെതിരെ കണ്ഠീരവയിൽ പൊരുതിനേടിയ സമനില

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മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 9:26 AM IST

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ബെംഗളൂരു: ആവേശകരമായ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ലോക റാങ്കിംഗിൽ 44-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കരുത്തരായ പനാമയെ 1-1 ന് സമനിലയിൽ തളച്ച് ഇന്ത്യൻ വീരഗാഥ. ബെംഗളൂരുവിലെ ശ്രീ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിലാണ് ജയത്തോട് സമാനമായ സമനില ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

മത്സരത്തിൻ്റെ 41-ാം മിനിറ്റിൽ മുൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ അന്താരാഷ്ട്ര താരം റയാൻ വില്യംസിലൂടെ ഇന്ത്യയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. ആകാശ് നൽകിയ ലോങ് ബോൾ പനാമ പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്ന് മനോഹരമായി വലയിലെത്തിക്കാൻ വില്യംസിന് സാധിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച പനാമയ്ക്കായി 68-ാം മിനിറ്റിൽ ഒമർ വലൻസിയ ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടിലൂടെ സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ തങ്ങളേക്കാൾ 94 സ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നിലുള്ള, ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ടീമിനെതിരെ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീലിൻ്റെ കീഴിലിറങ്ങിയ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് കാഴ്ചവെച്ചത് സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടവീര്യമാണ്.

കണ്ഠീരവയിലെ പോരാട്ടവീര്യം: കരുത്തരായ പനാമയെ വിറപ്പിച്ച് ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്

ഫുട്ബോളിൽ റാങ്കിംഗിലെ അക്കങ്ങൾക്കും പ്രവചനങ്ങൾക്കും അപ്പുറം കളിയിലെ നെഞ്ചുറപ്പിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബെംഗളൂരുവിലെ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെ സാക്ഷിയാക്കി, ലോകകപ്പ് കളിച്ചെത്തിയ പനാമയെ ഇന്ത്യ സമനിലയിൽ തളച്ചപ്പോൾ അത് കേവലമൊരു സമനിലയല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ പുതിയൊരു ഉണർവായി മാറി.

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പനാമയുടെ ആക്രമണങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിച്ച ഇന്ത്യ, കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ അവരെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ നാല് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് റയാൻ വില്യംസ് ഇന്ത്യയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ആകാശ് നൽകിയ മനോഹരമായ പാസ് സ്വീകരിച്ച്, പനാമ ഗോൾകീപ്പർ മാർക്കോസ് റെയെസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കിയാണ് വില്യംസ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചത്.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ പനാമ ഗോളിനായി സർവ്വശക്തിയും പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധു ഒരു കോട്ടപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. 68-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒമർ വലൻസിയയുടെ തകർപ്പൻ ഷോട്ടിലൂടെ പനാമ സമനില പിടിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യ വീര്യ ചോർച്ചയില്ലാതെ പൊരുതി. മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ എഡ്മണ്ട് ലാൽറിൻഡിക ഒരുക്കിയ അവസരത്തിലൂടെ മൻവീർ സിങ്ങിന് ഗോൾ നേടാൻ സുവർണ്ണാവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ അത് ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോയി.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിലയിരുത്തൽ

കളിയുടെ 58% സമയവും പന്ത് നിയന്ത്രിച്ചത് പനാമയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ പകുതിയിലും സമനില ഗോളിന് ശേഷവും അവർ മധ്യനിരയിൽ കളി മെനഞ്ഞു. എന്നാൽ 42% പൊസഷൻ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യ, കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി അപകടകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളാക്കി മാറ്റി. പനാമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് 6 തരംേറിയ ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഗുർപ്രീതിൻ്റെ തകർപ്പൻ സേവുകളാണ് ഇന്ത്യയെ തുണച്ചത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പനാമയുടെ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബ്രസീലിനെതിരെയുള്ള ചരിത്രപരമായ മത്സരത്തിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാകും ഇന്ത്യ ബൂട്ട് കെട്ടുക.

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