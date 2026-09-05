സെമി ഉറപ്പിച്ചു, ഇനി ലക്ഷ്യം പാക് വധം; ഏഷ്യാ കപ്പിലെ മഹാപോരാട്ടത്തിന് ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങി!
വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ്: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും
Published : September 5, 2026 at 11:21 AM IST
ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ സെമി ഫൈനൽ ബർത്ത് നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും. ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി എട്ടു മണിക്കാണ് മത്സരം. സെമിക്ക് മുൻപായി തങ്ങളുടെ ടി20 കളിശൈലി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സംഘവും.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ടെങ്കിലും, സമീപകാലത്തെ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നും കടുത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ പാകിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കാണ് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ.
𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧, 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐢𝐭. 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 4, 2026
The stakes are massive. The spotlight is brighter. The occasion? Nothing short of iconic. 🍿
Watch #INDvPAK at the #DPWorldWomensAsiaCup2026 TOMORROW, 7 PM onwards, LIVE on Sony… pic.twitter.com/LfbRQdv3tu
ഫോമിലേക്ക് ഉയരാൻ മിഡിൽ ഓർഡർ
തായ്ലൻഡിനും ഹോങ്കോങ്ങിനുമെതിരെ ഇന്ത്യ മികച്ച വിജയം നേടിയെങ്കിലും ദുബായിലെ സ്ലോ പിച്ചുകളിൽ ടീമിന്റെ മിഡിൽ ഓർഡർ ബാറ്റിങ് തകർച്ച നേരിട്ടത് ആശങ്കയുണർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഓപ്പണർമാരായ സ്മൃതി മന്ദാനയും ഷഫാലി വർമയും ഉജ്ജ്വല ഫോമിലാണ്. ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ 124 റൺസും തായ്ലൻഡിനെതിരെ 64 റൺസും ഇരുവരും നേടിയിരുന്നു. മുൻ താരം മിഥാലി രാജിന്റെ റൺസ് റെക്കോർഡ് മറികടന്ന്, അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന ബഹുമതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ദാന സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
കൂടാതെ കരിയറിലെ 18-ാം സെഞ്ച്വറിയോടെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും സ്മൃതി സ്വന്തം പേരിലാക്കി. ഈ വർഷം നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ മാച്ച് വിന്നിങ് ഫിഫ്റ്റി അടിച്ച സ്മൃതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷ. ബോളിങ് നിരയിൽ പേസർമാരായ നന്ദിനി ശർമ്മയും ക്രാന്തി ഗൗഡും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഒപ്പം വിക്കറ്റ് വേട്ട തുടരുന്ന ദീപ്തി ശർമ്മയും ചേരുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് കരുത്തുറ്റതാകുന്നു.
ബാറ്റിങ് തകർച്ചയിൽ പാകിസ്ഥാൻ
തായ്ലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച പാകിസ്ഥാന് സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ ഇന്ന് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ ബാറ്റിങ് നിരയിലെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 25 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ശേഷമാണ് അവർ 119 റൺസ് പ്രതിരോധിച്ചു ജയിച്ചത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ മുനീബ അലി, ക്യാപ്റ്റൻ ഫാത്തിമ സന എന്നിവരെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ശക്തരായ ഇന്ത്യയെ നേരിടാൻ അവരുടെ ബാറ്റിങ് നിരയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.
- സമയം: സെപ്റ്റംബർ 5 ശനിയാഴ്ച, രാത്രി 8:00
- വേദി: ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: ടിവിയിൽ സോണി സ്പോർട്സ് ടെൻ 1 ചാനലുകളിലും, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും തത്സമയം കാണാം.
ടീമുകൾ
ഇന്ത്യ: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്മൃതി മന്ദാന (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഷഫാലി വർമ, ഭാരതി ഫുൽമാലി, ദീപ്തി ശർമ്മ, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജി. കമാലിനി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, പ്രേമ റാവത്ത്, രാധാ യാദവ്, ശ്രീ ചരണി, രേണുക താക്കൂർ, നന്ദിനി ശർമ്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, പ്രതിക റാവൽ.
പാകിസ്ഥാൻ: ഫാത്തിമ സന (ക്യാപ്റ്റൻ), ആയിഷ സഫർ, ഈമാൻ നസീർ, ഐമാൻ ഫാത്തിമ, ഗുൽ ഫിറോസ, മോമിന റിയാസത്, മുനീബ അലി സിദ്ദിഖി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സദഫ് ഷമാസ്, നഷ്ര സന്ധു, സാദിയ ഇഖ്ബാൽ, സൈറ ജബീൻ, ഷവാൽ സുൽഫിക്കർ, തൂബ ഹസൻ, ഉം-ഇ-ഹാനി, വാഹിദ അക്തർ.
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