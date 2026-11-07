അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ്: നാളെ ഇന്ത്യ-പാക് മിന്നും പോരാട്ടം; തത്സമയ സംപ്രേഷണ വിവരങ്ങൾ ഇതാ..!
അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ്: ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന് ആവേശപ്പോരാട്ടം; തത്സമയ സംപ്രേഷണ വിവരങ്ങൾ അറിയാം
Published : November 7, 2026 at 5:28 PM IST
മസ്കത്ത് (ഒമാൻ): ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന് ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടത്തിനു വീണ്ടും മെെതാനമുണരുന്നു. . ഒമാനിലെ അൽ അമരാത് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ-19 ഏഷ്യാ കപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. ടൂർണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയാണ് ഇരു ടീമുകളും എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേപ്പാളിനെ 10 വിക്കറ്റിന് തകർത്തപ്പോൾ, പാകിസ്താന് യു.എ.ഇയെ 9 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി.
ടീമുകളുടെ ഫോം
നേപ്പാളിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇഷാൻ സൂദ്, അർജുൻ രാജ്പുത് എന്നിവർ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗിൽ തിളങ്ങിയിരുന്നു. ഇവരുടെ മികവിൽ നേപ്പാളിനെ 128 റൺസിന് ഇന്ത്യ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ പുറത്താകാതെ 70 റൺസ് നേടിയ ആര്യവീർ സെവാഗും, 53 റൺസ് നേടിയ ലക്ഷ്യ റായ്ചാന്ദാനിയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ എളുപ്പത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു.
മറുഭാഗത്ത് പാകിസ്താനായി മുഹമ്മദ് സയ്യാം മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങി. അലി റാസ, റിസ്വാനുള്ള, ഹസ്നൈൻ അബ്ബാസ് ദാർ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി. യു.എ.ഇ ഉയർത്തിയ 225 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പാകിസ്താന് മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
YOUR DIWALI PLANS? WE'VE GOT 'EM COVERED! 🪔🔥 Nothing says festive fireworks quite like an India-Pakistan showdown! 👊 Watch India U19 take on Pakistan U19 in the DP World Men's U19 Asia Cup on 8th November, 10:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV! #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 6, 2026
അവസാന പോരാട്ടം
അവസാനമായി 2026-ലെ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് 58 റൺസിന് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 252 റൺസ് പിന്തുടർന്ന പാകിസ്താനെ 194 റൺസിന് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.
മത്സരക്രമവും തത്സമയ സംപ്രേഷണവും
- വേദി: അൽ അമരാത് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ഒമാൻ.
- സമയം: ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10:30 ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും.
- ടിവി സംപ്രേഷണം: സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
- ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്: സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമാണ്.
ടീമുകൾ
ഇന്ത്യ: ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനി (ക്യാപ്റ്റൻ), ആര്യവീർ സെവാഗ്, വി.കെ. വിനീത്, യഷ്വർധൻ സിംഗ് ചൗഹാൻ, കുശാഗ്ര ഓജ, അർജുൻ രാജ്പുത്, മനാല് ചൗഹാൻ, അൻവേ ദ്രാവിഡ്, രജത് ബാഗേൽ, വി. യഷ്വീർ, ആര്യൻ സാവ്സാനി, മോഹിത് ഉൾവ, കാവ്യ പട്ടേൽ, ഷാവിൻ വിനോദ്, ഇഷാൻ സൂദ്.
പാകിസ്താന്: ഫർഹാൻ യൂസഫ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്ദുൾ ഖാദിർ, അബ്ദുൾ സുഭാൻ, അഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, അലി റാസ, ഹംസ സഹൂർ, ഹസ്നൈൻ അബ്ബാസ് ദാർ, ഹയാം ഖാൻ, ഹുസൈഫ അഹ്സൻ, ജഹാംഗീർ ബിലാൽ, മുഹമ്മദ് ഹുസൈഫ, മുഹമ്മദ് സയ്യാം, നിഖാബ് ഷഫീഖ്, റിസ്വാനുള്ള, ഉസ്മാൻ ഖാൻ.
Also Read: ബാഴ്സലോണ താരങ്ങളുടെ പരിക്ക്: നേഷൻസ് ലീഗ് സ്പെയിൻ ടീമിൽ പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി