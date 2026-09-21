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ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ പാക് പടയെ തറപറ്റിച്ച് ഇന്ത്യ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ; മത്സരശേഷം കൈകൊടുത്ത് താരങ്ങൾ

കോർട്ടിൽ കനത്ത പോരാട്ടം, മത്സരശേഷം സൗഹൃദം; മാതൃകയായി ഇന്ത്യ-പാക് താരങ്ങളുടെ ഹസ്‌തദാനം.

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India Defeats Pakistan in Women's Table Tennis (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 10:11 AM IST

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ഐച്ചി-നാഗോയ: ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്‌താനെ കനത്ത പോരാട്ടത്തിൽ തകർത്ത് ഇന്ത്യ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറി. ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ജയം കൊയ്‌ത് 3-0 നാണ് ഇന്ത്യ പാക് പടയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയത്. കളിക്കളത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യത്തിനൊപ്പം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും കായികതാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച മികച്ച കായികമാന്യതയും മത്സരത്തിന് ശേഷം ശ്രദ്ധേയമായി.

ക്രിക്കറ്റിലെ നയമല്ല, ഹസ്‌തദാനവുമായി താരങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റിൽ പാകിസ്‌താനുമായി പൂർണ്ണമായ നോ-ഹാൻഡ്‌ഷേക്ക് നയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിന് മുൻപോ ശേഷമോ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്മാരോ കളിക്കാരോ പാക് താരങ്ങൾക്ക് കൈ കൊടുക്കാറില്ല. എന്നാൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഈ കടുത്ത നിലപാടുകൾ വഴിമാറി. മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈകൊടുത്താണ് കോർട്ട് വിട്ടത്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഹോക്കി ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പാക് കളിക്കാർക്ക് ഹൈ-ഫൈവ് നൽകി സമാനമായ സൗഹൃദം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം

ടൈയിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിലിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ സിൻഡ്രേല ദാസ് ഉജ്ജ്വല പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. പാകിസ്‌താന്‍റെ കൽസൂം ഖാനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് (11-6, 11-7, 11-5) തറപറ്റിച്ച് സിൻഡ്രേല ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2-0 ന്ന്റെ‍റെ നിർണായക ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു.

തുടർന്ന് മൂന്നാം മത്സരത്തിലിറങ്ങിയ ശ്രീജ അകുല ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ആധികാരികമായി പൂർത്തിയാക്കി. പാകിസ്‌താന്‍റെ ഫാത്തിമ ഖാനെതിരെ വെറും 13 പോയിന്റുകൾ മാത്രം വിട്ടുനൽകി 11-4, 11-4, 11-5 എന്ന സ്കോറിനാണ് ശ്രീജ അനായാസ വിജയം നേടിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യ ടൈ 3-0 ന് സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

വനിതാ ടീമിന്‍റെ ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ പുരുഷന്മാരുടെ ടേബിൾ ടെന്നീസിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്‌താനെ നേരിടുന്നുണ്ട്. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ള എതിരാളികളെയാകും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഷൂട്ടിങ് സഖ്യത്തിന് വെള്ളി, സുചിക തരിയാലിന് വെങ്കലം

രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഒരു വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും കൂടി നേടി ഇന്ത്യ മെഡൽ കൊയ്ത്ത് തുടർന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ ഹിമാൻഷു ധില്ലൻ, പാർത്ഥ് മാനെ, രുദ്രാൻക്ഷ് പാട്ടീൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയതിനൊപ്പം രുദ്രാൻക്ഷും ഹിമാൻഷുവും വ്യക്തിഗത ഇനത്തിന്‍റെ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം എംഎംഎ വനിതകളുടെ ട്രഡീഷണൽ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിന്‍റെ സെമിഫൈനലിൽ സിംഗപ്പൂരിന്‍റെ വിക്ടോറിയ തിയോയോട് പൊരുതി തോറ്റ ഇന്ത്യയുടെ സുചിക തരിയാൽ വെങ്കല മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്‌താനെ 3-0 ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതാ സംഘം ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

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TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN TABLE TENNIS
ഇന്ത്യ പാകിസ്‌താൻ ടേബിൾ ടെന്നീസ്
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് തത്സമയം
ഇന്ത്യ VS പാകിസ്‌താൻ
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