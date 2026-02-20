ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടത്തിൽ ചരിത്ര റെക്കോർഡ്; 16.3 കോടി കാഴ്‌ചക്കാരുമായി ലോകകപ്പ് ആവേശം

ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ട മത്സരമായി ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം

India vs Pakistan 2026 T20 World Cup
India vs Pakistan 2026 T20 World Cup (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം ഡിജിറ്റൽ, ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റ് രംഗത്ത് പുത്തൻ ചരിത്രമെഴുതി. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ മാത്രം 163 ദശലക്ഷം (16.3 കോടി) ആളുകളാണ് മത്സരം തത്സമയം കണ്ടത്. ഏതൊരു ഐസിസി ടി20 ടൂർണമെന്‍റിലും ഒരു മത്സരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഡിജിറ്റൽ റീച്ചാണിത്. 2024-ലെ ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ലഭിച്ച കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ പോലും ഈ മത്സരം മറികടന്നു. 2024-ലെ ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിജിറ്റൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 56 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനവാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ഇന്ത്യ-പാക് ആവേശം

മൊബൈൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും ഇത്തവണ വൻ കുതിപ്പുണ്ടായി. ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മത്സരം മൊബൈലിലൂടെ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് പിറന്നു. 2024-ലെ ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടത്തേക്കാൾ 1.2 മടങ്ങ് അധികം ആളുകളാണ് ഇത്തവണ മൊബൈലിലൂടെ കളി കണ്ടത്. കണക്റ്റഡ് ടിവികളിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം 2.4 മടങ്ങ് വർധിച്ചു. എല്ലാ സ്ക്രീനുകളിലുമായി മൊത്തം 20 ബില്യൺ മിനിറ്റാണ് ആരാധകർ ഈ മത്സരം കണ്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിനേക്കാൾ 42 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. ലീനിയർ ടിവിയിൽ 71 ശതമാനം ടിവിആർ വളർച്ചയോടെ 2021-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച റേറ്റിംഗും ഈ മത്സരം സ്വന്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഈ റെക്കോർഡ് മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ജിയോസ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സെയിൽസ് ഹെഡ് അനൂപ് ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ടി20 ലോകകപ്പുകളിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ജയങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് 8-1 ആയി ഉയർത്താൻ ഇന്ത്യക്കായി.

ഫെബ്രുവരി 21-ന് ആരംഭിക്കുന്ന സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ ഇന്ത്യ, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും കിരീടം നേടി ചരിത്രം കുറിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

സൂപ്പർ-8 മത്സരക്രമം

സൂപ്പർ-8 റൗണ്ട് ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 1 വരെ നടക്കും. യോഗ്യത നേടിയ എട്ട് ടീമുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്:

  • ഗ്രൂപ്പ് 1: ഇന്ത്യ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, സിംബാബ്‌വെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. (മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയില്‍).
  • ഗ്രൂപ്പ് 2: ന്യൂസിലാൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ. (മത്സരങ്ങളെല്ലാം ശ്രീലങ്കയില്‍).

Also Read: ഇന്ത്യ സെമി കാണാതെ പുറത്താകും, അഭിഷേക് വെറും 'സ്ലോഗർ'; വിവാദ പ്രസ്‌താവനയുമായി മുന്‍ പാക് താരം

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN T20 WORLD CUP
JIOHOTSTAR LIVE STREAM REACH
INDIA VS PAKISTAN CRICKET RECORDS
HIGHEST T20 MATCH VIEWERSHIP
T20 WORLD CUP VIEWERSHIP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.